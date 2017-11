Gute Konjunktur Zahl der Beschäftigten auf Rekordniveau

Die gute Konjunktur in Deutschland hält an und treibt die Zahl der Erwerbstätigen hoch: Das Statistische Bundesamt meldet im dritten Quartal 44,5 Millionen Beschäftigte. Es gibt so viele Arbeitnehmer wie nie zuvor.

Der Stand der Erwerbstätigen in Deutschland hat ein neues Hoch erreicht: Das Statistische Bundesamt hat 44,5 Millionen Erwerbstätige im dritten Quartal 2017 gemeldet. Das sind 668.000 oder 1,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. "Der Anstieg ist überwiegend auf die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zurückzuführen", teilte das Statistische Bundesamt mit.

Erstmals über 40 Millionen Arbeitnehmer

Die Zahl der Erwerbstätigen setzt sich aus den Arbeitnehmern und den Selbstständigen zusammen. Erstmals ist die Zahl der Arbeitnehmer in Deutschland über die Marke von 40 Millionen gestiegen. Bei den Selbstständigen gab es einen Rückgang um 20.000 auf 4,325 Millionen.

Besonders viele Jobs entstanden in den Sommermonaten in der Dienstleisterbranche. Im Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung und Gesundheit entstanden 207.000 Jobs, bei Unternehmensdienstleistern 159.000. Einen leichten Rückgang um 20.000 Beschäftige gab es nur im Bereich der Finanz- und Versicherungsdienstleister.

Zuwachs höher als in den vergangenen fünf Jahren

Eine Zunahme der Erwerbstätigkeit von Juli bis September ist saisonal üblich – vor allem, weil viele junge Menschen ihre Ausbildung in der Zeit beginnen. Der Zuwachs in diesem Jahr fiel allerdings höher aus als im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre.

Ein Grund für die Zunahme an Erwerbstätigen ist der Dauer-Boom der deutschen Wirtschaft, die vermutlich in diesem Jahr das achte Jahr in Folge wachsen wird. Laut den Wirtschafsweisen wird die Beschäftigtenzahl 2018 im Jahresschnitt weiter auf 44,81 Millionen steigen.