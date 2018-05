Die Vorschläge des Pflegebeauftragten

Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung, Andreas Westerfellhaus, will Pflegekräften künftig Prämien anbieten, damit sie in ihren Beruf zurückkehren oder ihre Arbeitszeit erhöhen. Berufsrückkehrer sollten einmalig 5000 Euro bekommen, sagte Westerfellhaus der "Rheinischen Post". Pflegekräfte, die nach der Ausbildung direkt in eine Festanstellung gehen, sollten 3000 Euro erhalten. Für die Aufstockung der Arbeitszeit solle anteilig eine Prämie gezahlt werden.



In einem Positionspapier rechnet der Pflegebeauftragte vor, dass dies den Bund im ersten Jahr 570 Millionen Euro und in den Folgejahren rund 345 Millionen Euro kosten würde. Darin sind auch Prämien für die Betreiber von Pflegeeinrichtungen und Kliniken vorgesehen, die zusätzliches Fachpersonal einstellen. Nach Westerfellhaus' Vorstellungen sollen die Prämien nur zwei bis drei Jahre lang gezahlt werden.