Trauerakt in Straßburg "Mit Kohl verlässt uns ein Nachkriegsgigant"

Abschied von Helmut Kohl: Internationale Staats- und Regierungschefs gedenken des Altkanzlers im Europaparlament in Straßburg. Kommissionspräsident Juncker sagte, Kohl sei zum "kontinentalen Monument" geworden. Ex-US-Präsident Clinton hob hervor, mit Kohl habe das 21. Jahrhundert in Europa begonnen.

Im EU-Parlament in Straßburg nehmen zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie Weggefährten Abschied von dem verstorbenen Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl. Als einer der ersten Redner würdigte EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker tief bewegt und mit sehr persönlichen Worten das Wirken Kohls. Kohl habe ihn als "treuer Freund" lange begleitet, sagte er. "Mit Helmut Kohl verlässt uns ein Nachkriegsgigant." Juncker erinnerte an Kohls Rolle als Kanzler der deutschen Wiedervereinigung und beim Zusammenwachsen Europas.

"Lieber Helmut, Du bist jetzt im Himmel. Versprich mir, dass Du dort nicht als erstes einen CDU-Ortsverband gründest." Jean-Claude Juncker

Ähnlich persönlich sprach der frühere US-Präsident Bill Clinton über den Verstorbenen. Im Mittelpunkt seines politischen Lebens habe die Frage nach der Identität gestanden. Er habe es dabei geschafft, zugleich Patriot und Europäer zu sein und bei den Nachbarstaaten in Vertrauen in die Verlässlichkeit seiner Person, aber mehr noch eines vereinigten Deutschlands zu stiften. "Mit Kohl begann das 21. Jahrhundert in Europa", sagte Clinton.

"Ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn sehr gemocht", bekannte Clinton weiter. Kohl habe eine Welt gewollt, in der Zusammenarbeit als besser gilt als der Konflikt. "Er wollte eine Welt schaffen, in der niemand niemanden dominiert." Zum Schluss sagte Clinton: "Du hast das gut gemacht in deinem Leben. Und wir, die wir dabei sein durften, lieben dich dafür."

"Er hat mich dazu bewogen, Dinge zu essen, die ich nicht essen wollte" - auch diese Erinnerung an Kohl teilte Clinton mit den Gästen des Trauerakts.

Soldaten des Wachbataillons hatten den mit einer Europaflagge bedeckten Sarg des Altkanzlers am Vormittag in den Plenarsaal getragen. Es ist das erste Mal, dass die Europäische Union einen Politiker mit einem offiziellen Trauerakt ehrt.

Reden von Merkel, Clinton und Macron

Zuvor hatten die geladenen Gäste die Möglichkeit sich persönlich vom "Kanzler der Einheit" zu verabschieden. Sein Sarg wurde dafür am Morgen in einem Protokollraum aufgebahrt. Vor dem Saal konnten sich die Trauernden in ein Kondolenzbuch eintragen.

Bei der Trauerzeremonie werden neben Juncker auch Kanzlerin Angela Merkel, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der russische Ministerpräsident Dimitri Medwedjew und der ehemalige US-Präsident Bill Clinton sprechen.

Totenmesse im Dom zu Speyer

Nach dem Akt in Straßburg bringt ein Hubschrauber den Sarg zurück in Kohls Geburtsstadt Ludwigshafen. Dort wird der Sarg durch die Innenstadt gefahren. Die letzten Kilometer bis ins nahe Speyer bringt dann ein Schiff den Leichnam Kohls. Im dortigen Dom findet die Totenmesse statt, zu der rund 1500 geladene Gäste erwartet werden.

Der Kaiserdom zu Speyer gehört zum Weltkulturerbe und gilt als eines der bedeutendsten Zeugnisse mittelalterlicher Architektur in Europa.

Militärische Zeremonie

Nach einem militärischen Ehrenzeremoniell der Bundeswehr soll Kohl dann auf einem nahen Friedhof in Speyer im Freundes- und Familienkreis beigesetzt werden.

Kohl ist am 16. Juni im Alter von 87 Jahren in Ludwigshafen gestorben. Zwischen 1982 und 1998 war er Bundeskanzler und damit der bislang am längsten amtierende Regierungschef der Bundesrepublik.

Bei uns können Sie die Trauerfeierlichkeiten in Straßburg und Speyer im Livestream verfolgen.

Über dieses Thema berichtete das nachtmagazin am 30. Juni 2017 um 01:00 Uhr.