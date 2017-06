Mit einer Schweigeminute hat der Bundestag des verstorbenen Altkanzlers Kohl gedacht. Bei der Gedenkfeier erinnerte Parlamentspräsident Lammert an den "sturen" Einheitskanzler, ohne den "die deutsche Einheit schwer vorstellbar" sei.

Der Bundestag hat der Verdienste des nach langer Krankheit gestorbenen Altkanzlers Helmut Kohl gedacht. "Wir verdanken es wesentlich ihm, dass sie heute Realität ist, die friedliche Einheit unseres Landes in einem freien und befriedeten Europa", sagte Bundestagspräsident Norbert Lammert bei einer Gedenkfeier des Parlaments für Kohl.

Gedenken an Altkanzler Helmut Kohl

tagesschau24 10:00 Uhr, 22.06.2017, Ralf Kühn, ARD-aktuell







Er habe der damaligen friedlichen Revolution in der DDR "ihre ehrgeizige politische Richtung" gegeben. Kohl habe nicht allein die deutsche Einheit bewirkt - sie sei ohne ihn aber schwer vorstellbar.

"Er teilte hart aus und steckte heftig ein"

Lammert würdigte den Altkanzler als "Verbindungsglied zweier Epochen". Die eine half er zu überwinden, für die andere legte er die Grundlagen. Kohl sei ein "leidenschaftlicher Parlamentarier und wichtiger Redner" gewesen. "Er teilte hart aus und steckte heftig ein". Zu seinem Charakter hätten genauso sein "deftiger Charme und spöttischer Humor" wie auch sein "besonderes Gespür für Menschen" gehört.

Trauer um Helmut Kohl

In seiner Rede erinnerte Lammert aber auch an die Niederlagen und Schwächen des Altkanzlers: "Kohls Weg säumten nicht zuletzt Verletzungen - die er selbst erlitt und die er anderen zufügte", so der Bundestagspräsident.

"Außergewöhnlich sture Persönlichkeit"

Er sprach auch Kohls Spendenaffäre 1999 an: "Manche Fehler räumte Kohl selbst ein. Dass sein Abschied nach dem Verlust der Regierungsverantwortung auch aus der aktiven Politik so wurde, wie es in der Formulierung seines Biografen Hans-Peter Schwarz die Umstände der 'kreativen Verschleierung von Parteispenden' am Ende erzwangen, hängt wieder mit der außergewöhnlichen, bisweilen auch außergewöhnlich sturen Persönlichkeit Kohls zusammen."

Im Anschluss an Lammerts Rede erhoben sich die Bundestagsabgeordneten zu einer Schweigeminute. An der Würdigung Kohls im Bundestag nahmen auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie die Alt-Bundespräsidenten Joachim Gauck und Horst Köhler teil.

16 Jahre im Kanzleramt

Kein Bundeskanzler war bisher länger im Amt als Kohl, der Deutschland von 1982 bis 1998 regierte. Neben den 16 Jahren im Kanzleramt war er auch über 25 Jahre Parteivorsitzender der CDU.

Kohl war am vergangenen Freitag im Alter von 87 Jahren in seinem Geburtsort Ludwigshafen gestorben. Für ihn wird am 1. Juli erstmals ein europäischer Trauerakt ausgerichtet. Dabei sollen in Straßburg unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel, der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und Ex-US-Präsident Bill Clinton sprechen.

Im Anschluss ist ein nationales Trauerzeremoniell in Speyer geplant, wo Kohl dann auch beigesetzt wird.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 22. Juni 2017 um 10:00 Uhr.