Koalitionsverhandlungen Union und SPD einigen sich bei der Pflege

Mehr Personal, bessere Bezahlung: CDU, CSU und Sozialdemokraten haben sich auf Maßnahmen zur Verbesserung der Alten- und Krankenpflege geeinigt. Die Verhandler loben das Ergebnis.

Union und SPD haben sich auf Verbesserungen in der Alten- und Krankenpflege verständigt. SPD-Vize Malu Dreyer kündigte als ersten Schritt ein Sofortprogramm mit 8000 Fachkräften an. Auch sollen Pflegekräfte künftig besser bezahlt werden.

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe lobte die Einigung. Er sprach von "großen Gemeinsamkeiten". Die Fachkräftesicherung werde nun in besonderer Weise in den Blick genommen, so der CDU-Politiker.

Der Pflegebereich war von einer 15er-Gruppe aus Spitzenpolitikern von CDU, CSU und SPD verhandelt worden. Die Teilnehmer bestätigten die Einigung aus den Sondierungsgesprächen, dass es 8000 neue Fachkraftstellen "im Zusammenhang mit der medizinischen Behandlungspflege" geben soll. Gegen den Personalnotstand soll zudem ein Qualifizierungsprogramm aufgelegt werden.

Pflegekräfte sollen mehr verdienen

Um die bessere Bezahlung von Pflegekräften zu erreichen, wollen Union und SPD gemeinsam mit den Tarifpartnern dafür sorgen, dass Tarifverträge in der Pflege künftig flächendeckend zur Anwendung kommen. Auch peilen sie eine Angleichung des Mindestlohns in der Pflege zwischen Ost- und Westdeutschland an. Besonders in der Altenpflege wird die Bezahlung immer wieder als zu niedrig kritisiert.

Die Verhandler sprachen sich zudem dafür aus, pflegende Angehörige künftig besser zu unterstützen. Langfristig sei jedoch auch mehr Pflegepersonal notwendig.

Unionsfraktionsvize Georg Nüßlein lobte das Verhandlungsergebnis. Der CSU-Politiker sprach von einem insgesamt runden Maßnahmenpaket das auch Hoffnung auf eine Gesamtlösung mache.