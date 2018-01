Die Koalitionsverhandlungen haben begonnen. In einem Punkt waren sich Kanzlerin Merkel, CSU-Chef Seehofer und SPD-Chef Schulz einig: Es soll zügig verhandelt werden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zum Auftakt der Koalitionsverhandlungen von Union und SPD zu zügigen Gesprächen aufgerufen. "Die Menschen erwarten, dass wir in Richtung einer Regierungsbildung kommen", sagte Merkel bei ihrer Ankunft in der CDU-Parteizentrale. Daher werde sie darauf achten, "dass wir zügig verhandeln", betonte die Kanzlerin. Es gehe jetzt um eine neue Dynamik für Deutschland und nicht nur um einen neuen Aufbruch für Europa.

Merkel wies darauf hin, mit den vor zwei Wochen erzielten Ergebnissen der Sondierungsgespräche mit der SPD gebe es "einen sehr guten Rahmen" für die Koalitionsverhandlungen. Sie ging damit indirekt auf Distanz zu Forderungen der SPD nach Korrekturen an den Sondierungsergebnissen. Inhaltlich hob Merkel hervor, es müsse jetzt darum gehen, Zukunftsimpulse noch deutlicher herauszuarbeiten. Als Beispiele nannte sie die Digitalisierung von Schulen.

CSU-Chef Seehofer erklärte, er wolle "heute und in den nächsten Wochen alles daran setzen, dass wir zu einem guten Ergebnis kommen." Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt drängt nach der monatelangen Hängepartie bei der Regierungsbildung zu raschen Koalitionsverhandlungen. "Wir wollen die große Koalition, aber wir wollen sie auch jetzt", sagte er.

Streitpunkt Bürgerversicherung

Inwieweit ein gutes Ergebnis auch in der Debatte um die Bürgerversicherung erzielt werden kann, ist nach Ansicht von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) fraglich. Unmittelbar vor Beginn der Verhandlungen sprach er sich vehement gegen eine Verschmelzung von gesetzlicher und privater Krankenversicherung aus. Zu anderen und eigenen Vorschlägen "haben wir der SPD bereits in den Sondierungsgesprächen Vorschläge vorgelegt, über die wir jetzt reden sollten», sagte Gröhe .

Zurück zu einer führenden Kraft in der EU

Auch SPD-Chef Martin Schulz kündigte zügige und konstruktive Verhandlungen an. Ziel der Sozialdemokraten sei es, Deutschland nach innen gerechter zu machen und auf internationaler Ebene wieder zu einer führenden Kraft in der Europäischen Union, sagte Schulz vor dem offiziellen Start der Koalitionsverhandlungen in der CDU-Zentrale. Angesichts der neuen Herausforderungen aus China und den USA werde ein starkes proeuropäisches Deutschland gebraucht, erklärte er vor dem Hintergrund des Abschottungskurses von US-Präsident Donald Trump.

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles zeigte sich vor Beginn der Verhandlungen über eine neue große Koalition zuversichtlich, der Union Zugeständnisse abringen zu können. Mit Blick auf Forderungen ihrer Partei in der Gesundheitspolitik, beim Familiennachzug von Flüchtlingen und bei der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen sprach Nahles im ARD-Morgenmagazin von "wichtigen Anliegen", die "gut begründet sind". Deswegen sei sie voller Mut, viel herauszuholen.

Andrea Nahles, SPD-Fraktionschefin, zu den GroKo-Verhandlungen

ARD Morgenmagazin, 26.01.2018







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-369293~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Scheitern eine Option"

Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert sprach sich dafür aus, Koalitionsverhandlungen mit der Union abzubrechen, wenn sich in wesentlichen Punkten keine Erfolge abzeichneten. "Scheitern muss eine Option sein", sagte Kühnert der Zeitung "Tagesspiegel". Sei bei Familiennachzug, sachgrundloser Befristung und Zwei-Klassen-Medizin nichts zu erreichen, müsse die SPD sagen: "Bis hierher und nicht weiter."

Kritik aus der Wirtschaft

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) vermisst bei den bisherigen Vereinbarungen zwischen Union und SPD "Ambition und Gestaltungskraft". Was bisher auf dem Tisch liege, sei noch keine tragfähige Geschäftsgrundlage für eine wirtschaftspolitisch erfolgreiche Legislaturperiode, erklärte BDI-Präsident Dieter Kempf. Die künftige Regierung müsse mehr Wirtschaft wagen - in der Digitalisierung, beim internationalen Steuerwettbewerb und in der Energiewende.

Die Koalitionsverhandlungen begannen am Morgen mit einem Gespräch der drei Parteichefs Merkel, Schulz und Seehofer. Im Anschluss sollte es Verhandlungen in größerer Runde mit 15 Spitzenvertretern der drei Parteien geben. Nach der knappen Zustimmung eines SPD-Parteitags am vergangenen Sonntag zeichnen sich harte Verhandlungen ab - unter anderem bei den Themen Flüchtlinge, Gesundheit und Arbeitsmarktpolitik.

Über dieses Thema berichtete am 26. Januar 2018 die tagesschau um 09:00 Uhr und inforadio um 06:09 Uhr.