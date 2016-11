Treffen zu Gauck-Nachfolge Einigung? Vielleicht morgen

50 Minuten lang haben die Spitzen von CDU, CSU und SPD im Kanzleramt über eine Gauck-Nachfolge beraten. Dann das Ergebnis: Es gibt zunächst noch keins. CDU und CSU wollen nun überlegen, ob sie SPD-Kandidat Steinmeier unterstützen oder einen eigenen ins Rennen schicken.

Wer wird Kandidat oder Kandidatin für die Nachfolge von Bundespräsident Joachim Gauck? Die Koalitonspartner haben sich nicht einigen können - noch nicht. Grade 50 Minuten dauerte ein Gespräch zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer und dem SPD-Vorsitzenden und Vizekanzler Sigmar Gabriel. Dann ging zunächst Gabriel, danach Merkel. Gabriel habe an seinem Vorschlag, Außenminister Frank-Walter Steinmeier als Kandidaten ins Rennen zu schicken, festgehalten. Eine Entscheidung ist vertagt - vielleicht gibt es sie Montag.

Am Morgen wollen CDU und CSU dann entscheiden, ob SPD-Kandidat und Bundesaußenminister Steinmeier auch für sie in Frage kommt, so der stellvertretende Leiter des ARD-Hauptstadtstudios, Thomas Baumann, in der tagesschau. Die Präsidien der Unionsparteien wollen darüber in Schaltkonferenzen beraten.

Gabriel hat das Treffen im Kanzleramt nach 50 Minuten verlassen.

Gemeinsamer oder getrennter Kandidat?

Denkbar sind theoretisch auch noch zwei andere Varianten: Die Union könnte sich entscheiden, einen eigenen Kandidaten oder eine Kandidatin gegen Steinmeier ins Rennen zu schicken. Außerdem ist immer noch theoretisch möglich, dass sich die Koalitionsparteien auf einen gemeinsamen Namen einigen.

Aus Reihen der Union war zuletzt Bundesbankpräsident Jens Weidmann genannt worden. Für ihn sprach sich Seehofer aus. Auch der Name Winfried Kretschmann fiel wiederholt. Falls er nominiert würde, könnte das ein Signal für Schwarz-Grün sein.

