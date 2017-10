Verfehlt Deutschland seine Klimaziele deutlich? Das soll ein internes Papier des Bundesumweltministeriums belegen, das der "Süddeutschen Zeitung" vorliegt. Hauptgrund für die Verfehlung sollen die weiterhin hohen Emissionen bei der Stromerzeugung durch Kohlekraftwerke sein.

Einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" zufolge bleibt Deutschland hinter den eigenen Ansprüchen im Klimaschutz weiter zurück als bisher gedacht. Die Bundesregierung hatte eigentlich angestrebt, die klimaschädlichen Emissionen bis 2020 um 40 Prozent unter den Wert von 1990 zu drücken.

Doch die Lücke zum Ziel sei nach internen Berechnungen des Bundesumweltministeriums weit größer als angenommen, berichtet die Zeitung. Ohne ein Nachsteuern sei bis 2020 bestenfalls ein Minus von 32,5 Prozent zu erwarten. Schlimmstenfalls würden die Emissionen nur um 31,7 Prozent sinken. Bereits im Mai hatte die Regierung nach Brüssel gemeldet, dass sie an den 40 Prozent nicht mehr festhalte. Im "Projektionsbericht" war nur noch von maximal 35,7 Prozent die Rede.

"Erheblicher Rückschlag"

Eine Zielverfehlung in dieser Größenordnung "wäre für die Klimaschutzpolitik Deutschlands ein erheblicher Rückschlag", warnen die Verfasser der Analyse. Hauptgrund für die Verfehlung sind dem Bericht zufolge die weiterhin hohen Emissionen bei der Stromerzeugung. So ist zwar der Anteil erneuerbarer Energien in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Gleichzeitig produzierten die deutschen Kohlekraftwerke jedoch fleißig weiter für den Export.

Weil parallel sowohl Bevölkerung als auch Wirtschaft wachsen, steige außerdem der Stromverbrauch. Dies mache weitere zehn Millionen Tonnen zusätzliche Emissionen aus. Je 12,5 Millionen Tonnen CO2 bedeuten einen Prozentpunkt für das Klimaziel.

Über dieses Thema berichtete Deutschlandfunk am 11. Oktober 2017 um 12:00 Uhr.

