Nach dem Bundesumweltministerium haben sich auch mehrere Unionspolitiker vom Klimapapier des "Berliner Kreises" in der CDU distanziert. CDU-Generalsekretär Tauber bekannte sich eindeutig zu den Klimaschutzzielen der Regierung.

Die Unionsspitze hat sich vom Klimapapier des konservativen "Berliner Kreises" distanziert. CDU-Generalsekretär Peter Tauber sagte, dass seine Partei an den Klimaschutzzielen festhalten werde. Die nationalen Klimaziele seien immer wieder bestätigt worden, betonte Tauber. "Daran knüpfen wir jetzt an und setzen es beherzt fort, international, in der Europäischen Union und in Deutschland mit einer konsequenten Umsetzung des Klimaschutzplans 2050 - zu dem neben vielem anderen auch ein schrittweiser Ausstieg aus der Kohle zählt", fügte er hinzu.

"Auf den Klimawandel kann man weder mit Leugnen noch mit Schönreden antworten, sondern nur mit konsequentem Klimaschutz", sagte CSU-Vizegeneralsekretär Markus Blume dem "Münchner Merkur". Der CSU-Bundestagsabgeordnete Stephan Mayer, der selbst Mitglied im Berliner Kreis ist, distanzierte sich ebenfalls von dem sechsseitigen Papier.

Hendricks verweist auf Kabinettsbeschluss

Zuvor hatte bereits Bundesumweltministerin Barbara Hendricks kritisch Stellung bezogen. Sie sei verwundert, sagte Hendricks in Berlin. "Die Bundesregierung steht geschlossen hinter dem Pariser Klimaabkommen. Das hat das Kabinett einstimmig beschlossen."

Hendricks sagte: "Wenn Teile der CDU jetzt von diesem Weg abweichen und dem Irrweg des US-Präsidenten folgen, so bin ich darüber sehr verwundert."

"Moralische Erpressung" durch Klimaforschung

Der "Berliner Kreis", eine Gruppierung konservativer Unions-Bundestagsabgeordneter, hatte das Papier veröffentlicht, in dem der Klimawandel zwar nicht geleugnet, aber Kritik an einem deutschen "Sonderweg" geäußert wird.

Der rechte CDU-Flügel warnt vor einem ausschließlich negativen Blick auf die Erderwärmung und fordert ein Ende der "moralischen Erpressung" durch die Klimaforschung.