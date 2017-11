2015 hatten sich in Paris 195 Staaten den Kampf gegen den Klimawandel als Ziel gesetzt. Ab heute beraten sie über die Wege, wie aus dem Ziel Realität werden soll. Aber schon vor dem Beginn der Weltklimakonferenz in Bonn werden Schwachstellen im ausgehandelten Abkommen deutlich.

Von Detlef Reepen, WDR

Nach dem rauschenden Erfolg des Klimagipfels 2015 in Paris arbeiten die 195 Vertragsstaaten nun an der Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens. COP23 in Bonn ist eine Arbeitskonferenz, erste verbindliche Beschlüsse sollen erst 2018 in Kattowitz gefasst werden.

Das 30-seitige Paris-Abkommen, das inzwischen 169 Staaten ratifiziert, also völkerrechtlich als verbindlich anerkannt haben, legt nur Grundsätze fest: Die Erde soll sich maximal um deutlich weniger als zwei Grad erwärmen, die "National Festgelegten Klimaschutzbeiträge" (NDC's) sind verbindlicher Bestandteil des Pariser Abkommens. Alle Staaten verpflichten sich, vertrauensvoll zusammenzuarbeiten und den Entwicklungsländern muss sowohl beim Klimaschutz als auch bei der Anpassung an die Erderwärmung geholfen werden.

Aber wie genau das geschehen soll, sagt das Pariser Abkommen nicht. In Bonn soll ein "rule book", also die Ausführungsbestimmungen festgelegt werden. Die geschäftsführende Bundesumweltministerin Barbara Hendricks, die Deutschland bei der 23.Weltklimakonferenz vertritt, erwartet von der zwölftägigen Konferenz mit rund 25.000 Teilnehmern, dass man "eine Struktur für dieses Kleingedruckte, für die Richtlinien entwickeln" könne.

Transparenz das Allerwichtigste

Schon jetzt ist klar, dass die bisherigen NDC's nicht ausreichen, um die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad zu halten, möglichst sogar bei 1,5 Grad. Nach den bisher eingereichten nationalen Klimaschutzbeiträgen würden die Durchschnittstemperaturen um deutlich über drei Grad steigen, mit katastrophalen Folgen für die Bewohnbarkeit ganzer Regionen und Länder.

Aber selbst diese ungenügenden NDC's sind schlecht vergleichbar. Transparenz ist unverzichtbar. Wie sollte die Staatengemeinschaft sonst feststellen können, ob zusätzliche Klimaschutzprojekte wirklich zu Minderung der Treibhausgasemissionen beitragen?

Es kostete die "High Ambition Coalition" unter Führung der Marshall-Inseln und der EU in Paris größte Mühe, eine erste Überprüfung der 195 Nationalen Klimaschutzpläne nicht erst 2023, sondern schon 2018 vorzunehmen - damit nicht wertvolle Jahre beim Kampf gegen den Klimawandel verloren gehen. Aber für diese erste Bestandsaufnahme müssen jetzt in Bonn die Regeln erarbeitet werden. Sonst ist der erste "Global stock take" in Kattowitz zum Scheitern verurteilt.

Gegen Trump

Wenn US-Präsident Donald Trump erwartet hatte, er fände mit seinem Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen Nachahmer, dann hat er sich schwer getäuscht. Kein einziges Land hat ähnliches bekundet.

In Bonn will ein breites Bündnis von US-Bundesstaaten, Konzernen, Bürgermeistern und milliardenschweren Stiftungen unter dem Titel "We're still in!" Gegenveranstaltungen anbieten und sogar eigene verbindliche Klimaschutzzusagen im Namen der USA machen.

China nutzt das Vakuum

China hat lange darauf bestanden, dass es als Entwicklungsland keine Klimaschutzverpflichtungen habe. Das hat sich radikal geändert. Die Regierung in Peking will eine Führungsrolle im Klimaschutz - nicht nur wirtschaftlich, wo sie den Windkraft- und Solarmarkt bereits beherrschen, sondern auch diplomatisch.

Klimachampion Deutschland hinkt

Deutschland und insbesondere die "Klimakanzlerin" Angela Merkel hat in Sachen Klimadiplomatie immer noch eine makellos reine Weste. Deutschland schmiedet Bündnisse, es bringt Blockierer zum Mitmachen. Deutschland ist bei der Finanzierung von globalen Klimaschutzprojekten zusammen mit Norwegen Spitze.

Aber die Bundesregierung hat es nicht geschafft, dass Deutschland sein Klimaschutzziel von einem Minus von 40 Prozent an Treibhausgasen bis 2020 einhalten kann. Wenn nicht ein Wunder geschieht, wird die Bundesrepublik nur auf minus 32, maximal 32,5 Prozent Emissionsminderung kommen.

Das Wunder könnte Kohleausstieg heißen, aber der ist einer der härtesten Brocken bei den Jamaika-Koalitionsverhandlungen. Viele andere EU-Länder haben den Kohleausstieg bis 2030 beschlossen, die Bundesregierung als Co-Gastgeber der COP23 kommt schwer beschädigt nach Bonn.

Konferenzpräsident Fidschi

Als pazifischer Inselstaat, der besonders schwer unter den Folgen des Klimawandels leiden wird, legt der COP23-Präsident Frank Bainimarama großen Wert auf die sogenannte Klimafinanzierung . Die Staaten haben im Pariser Abkommen zugesagt, ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar für Klimaschutzprojekte und die Anpassung an den unvermeidlichen Klimawandel zur Verfügung zu stellen. Bisher sind höchstens Zweidrittel dieser Summe gesichert. Fidschi wird auf Einhaltung der Versprechen drängen.