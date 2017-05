An der Suche nach einem Krippenplatz für ihr Kleinkind verzweifeln in Deutschland immer mehr Eltern. Bereits im vergangenen Jahr war bekannt geworden, dass 230.000 Plätze für unter Dreijährige fehlen. Nun ist die Zahl noch einmal deutlich angestiegen.

Wer nach der Geburt seines Kindes wieder arbeiten möchte, braucht in der Regel einen Kita-Platz. Ist das Kind mindestens ein Jahr alt, haben Eltern einen rechtlichen Anspruch auf einen Krippenplatz. Trotz dessen wird es in Deutschland immer schwieriger, einen solchen Platz tatsächlich zu ergattern. Bereits im vergangenen Jahr war bekannt geworden, dass 230.000 Plätze für unter Dreijährige fehlen. Inzwischen ist diese Zahl noch einmal gestiegen: um mehr als 60.000 Plätze auf 293.486. Das teilte das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln mit und bestätigte damit einen Bericht der "Bild"-Zeitung.

Nahezu alle fehlenden Plätze (292.733) betreffen Kinder zwischen einem und drei Jahren - also den Zeitraum, ab dem auch ein rechtlicher Anspruch besteht. Besonders groß ist der Mangel bei den ganz Kleinen: Mehr als ein Drittel (39,5 Prozent) der Eltern, die für ihr Kind zwischen einem und zwei Jahren einen Betreuungsplatz brauchen, bekommt diesen nicht. Bei den Zwei- bis Dreijährigen ist etwa ein Fünftel der Eltern (21,4 Prozent) betroffen.

In Bremen ist Not am größten

Große Unterschiede zeigen sich zwischen den alten und neuen Bundesländern: Während in Westdeutschland insgesamt 262.436 Krippenplätze fehlen, sind es in Ostdeutschland nur 31.050 - und das, obwohl der Betreuungsbedarf in Ostdeutschland mit 59,1 Prozent deutlich höher ist, als in Westdeutschland mit 42,9 Prozent.

Vergleicht man die Bundesländer, so besteht die größte Elternnot laut Institut der Wirtschaft in Bremen: Dort bekommen 42 Prozent der Eltern, die einen Krippenplatz für ihr unter Dreijähriges brauchen - einschließlich Kinder unter einem Jahr -, keinen Krippenplatz. Auf Platz zwei liegt Nordrhein-Westfalen: Hier bleiben 38,7 Prozent der Eltern, die einen Platz brauchen, auf der Strecke. In Rheinland-Pfalz sind es 34 Prozent. Bundesweit liegt die Quote im Schnitt bei 28 Prozent.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 17. Mai 2017 um 11:00 Uhr.