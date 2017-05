Etwa 100.000 Gläubige werden zum Abschlussgottesdienst des Kirchentags in der Luther-Stadt Wittenberg erwartet. Nach einer "Nacht der Lichter" begrüßten Hunderte Besucher mit einer Andacht bei Sonnenaufgang den letzten Tag des Christenfestes.

Mit einer musikalischen Andacht bei Sonnenaufgang hat der letzte Tag des 36. Deutschen Evangelischen Kirchentages in der Lutherstadt Wittenberg begonnen. Leise Klänge von Trommeln und einer Posaune stimmten die Besucher auf der Festwiese an der Elbe auf den Abschluss des Protestantentreffens ein.

Hunderte Besucher waren bereits am Samstagabend gekommen - mit Schlafsäcken im Gepäck, um die "Nacht der Lichter" zu erleben. Die Brüder des internationalen, ökumenischen Männerordens Taizé aus der französischen Stadt sangen und hielten Andacht, während sich über die Wiese ein Meer brennender Kerzen ausbreitete.

Inzwischen treffen immer mehr mehr Gläubige auf dem Festgelände ein. Seit dem Morgen überqueren die Menschen eine rund 100 Meter lange Pontonbrücke über die Elbe, die eigens für den Kirchentag von der Bundeswehr eingerichtet wurde. Zum Abschlussgottesdienst um 12 Uhr unter freiem Himmel erwarten die Veranstalter 100.000 Besucher. Das Erste überträgt den Festgottesdienst ab 12 Uhr, tagesschau.de zeigt ihn im Livestream.

Die Pontonbrücke stellt die kürzeste Verbindung zur Wittenberger Altstadt her. Sie soll bis 22

Uhr in Position bleiben.

Wegen der zu erwartenden Hitze mit Temperaturen von mehr als 30 Grad haben die Veranstalter vorgesorgt: 320 000 Flaschen Wasser und 10 000 Tuben Sonnencreme stehen bereit. Auf dem gesamten rund 40 Hektar großen Festgelände gibt es kaum Schatten.

Das am Mittwoch begonnene Protestantentreffen in Berlin und Wittenberg steht im Zeichen des 500. Reformationsjubiläums. Die Organisatoren zählten rund 106.000 Dauerteilnehmer. An sechs regionalen "Kirchentagen auf dem Weg" beteiligten sich bis Samstag etwa 50.000 Menschen.

Alle Treffen führten zum Abschluss nach Wittenberg. Von Berlin fahren seit dem frühen Morgen in kurzen Abständen ICE-Züge in die Lutherstadt.

Im Zeichen Martin Luthers

In diesem Jahr feiert die evangelische Kirche 500 Jahre Reformation.

In Wittenberg hatte Martin Luther (1483-1546) im Jahr 1517 seine 95 Thesen gegen die Missstände der Kirche seiner Zeit veröffentlicht, die er der Überlieferung nach am 31. Oktober an die Tür der dortigen Schlosskirche nagelte.

Der Thesenanschlag gilt als Ausgangspunkt der weltweiten Reformation, die die Spaltung in evangelische und katholische Kirche zur Folge hatte.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 28. Mai 2017 um 10:00 Uhr.

