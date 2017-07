Ermittler in Hessen haben eine Kinderporno-Plattform mit mehr als 87.000 Mitgliedern abgeschaltet. Als mutmaßlicher Betreiber wurde ein 39-jähriger Mann festgenommen. Auf der Plattform im Darknet wurden weltweit Daten ausgetauscht.

Ermittler haben eine Darknetplattform zum Austausch von Kinderpornografie mit fast 90.000 Mitgliedern auffliegen lassen. Der 39-jährige mutmaßliche Betreiber aus dem hessischen Landkreis Limburg-Weilburg wurde bereits am 12. Juni festgenommen, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main mitteilte. Der mutmaßliche Betreiber befindet sich in Untersuchungshaft.

Verabredungen zum sexuellen Missbrauch

Die Plattform namens "Elysium" hatte demnach mehr als 87.000 Mitglieder. Über das Darknet tauschten sie den Angaben zufolge weltweit kinderpornografische Bild- und Videodateien aus oder verabredeten sich zum sexuellen Missbrauch von Kindern. Die Ermittler stießen auf Aufnahmen schwersten sexuellen Missbrauchs auch von Kleinkindern.

Die Plattform bestand seit Ende 2016 und war ausschließlich über das Darknet zugänglich.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 06. Juli 2017 um 09:44:00 Uhr.