In den Karnevalshochburgen strömen die Menschen zu den Rosenmontagsumzügen. Spott und Häme richten sich vor allem gegen GroKo und die SPD. Auch US-Präsident Trump ist wieder eine beliebte Zielscheibe.

In den Karnevalshochburgen bereiten sich die Narren auf die Rosenmontagszüge vor. Viele waren schon am frühen Morgen unterwegs, um sich die besten Plätze am Zugweg zu sichern. Köln und Düsseldorf erwarten jeweils mehrere Hunderttausend Zuschauer.

In Mainz setzte sich der Zug planmäßig um 11:11 Uhr in Bewegung. 8800 Teilnehmer mussten zuvor in die richtige Reihenfolge gebracht werden. In Mainz werden für heute 550.000 Besucher erwartet.

Ein Wagen in Erfurt,der sich Merkel und Schulz widmet.

Allein in Köln werden 300 Tonnen Süßigkeiten unters Jecken-Volk gebracht, darunter 700.000 Schokoladentafeln, 220.000 Schachteln Pralinen und 300.000 "Strüßjer", kleine Blumensträuße. Das Wetter soll durchwachsen werden: mal Sonne, mal Regen.

GroKo und Trump sind Zielscheiben

Beliebte Themen der Persiflage-Wagen sind dieses Jahr die Groko-Verhandlungen und US-Präsident Donald Trump. Die Entwürfe des Wagenbauers Jacques Tilly haben den Ruf, deutschlandweit die spöttischsten zu sein.

Die Düsseldorfer Motive nehmen vor allem die Misere der Sozialdemokraten aufs Korn. "Selber Schulz!" prangt auf einem riesigen Fleischwolf, durch den sich Noch-SPD-Chef Martin Schulz selbst dreht. Auch seine designierte Nachfolgerin Andrea Nahles ziert einen ganzen Wagen: Übermächtig und breit grinsend verkündet die SPD-Politikerin: "Genossen, das Ende ist Nahles!".

Merkel als schwarze Spinne

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) ist als riesige schwarze Spinne dargestellt, umgeben von den Knochen ihrer erledigten Gegner. Andere Motive zeigen die vor der Macht davonrennenden "Feigen Demokraten" und das Elend der Flüchtlinge in Libyen.

Der Düsseldorfer Rosenmontagszug startet kurz vor Mittag. Die Zugstrecke ist fünf Kilometer lang, mehrere Hunderttausend Menschen werden erwartet.

