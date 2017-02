In zahlreichen Städten vor allem im Rheinland sind heute wieder die Jecken unterwegs. Zum Auftakt des Straßenkarnevals um 11.11 Uhr müssen sie jedoch in vielen Orten mit starkem Wind und heftigem Regen rechnen.

In Köln und anderen närrischen Hochburgen werden Tausende Menschen zur Eröffnung des Straßenkarnevals erwartet. Allerdings beobachten viele die Wettervorhersagen ganz genau: Sie hoffen darauf, dass es zumindest am Vormittag noch trocken bleibt. In Köln versammeln sich bereits zahlreiche Menschen auf dem Alter Markt, wo mit einem großen Bühnenprogramm um genau 11:11 Uhr der Straßenkarneval begrüßt wird.

Orkanböen möglich

In Düsseldorf startet das Festprogramm vor dem Rathaus wie geplant. Am Nachmittag soll kurzfristig entschieden werden, ob das Programm wegen des Sturmtiefs verkürzt wird - für den Abend sind in NRW Böen von bis zu 110 Kilometern pro Stunde vorhergesagt, bei milden elf bis zwölf Grad.

Veranstaltungen in Mainz und Saarbrücken

Auch in Rheinland-Pfalz trotzen viele Narren und Närrinnen dem durchwachsenen Wetter. Auf dem Mainzer Schillerplatz und in der Ludwigsstraße steht der "Weibertanz" an. Zu den Höhepunkten der Weiberfastnacht an der Nahe gehört der Narrenkäfig in Bad Kreuznach, der am Donnerstag um 11.11 Uhr auf dem Kornmarkt geöffnet wird. Beliebt sind in diesem Jahr Donald-Trump-Kostüme. "Bei uns sind sowohl Donald-Trump-Perücken als auch -Masken ausverkauft", sagte Uta David vom Koblenzer Kostümhändler Schlaudt.

Und auch im Saarland feiern Tausende Kostümierte am Fetten Donnerstag die fünfte Jahreszeit mit Rathausstürmungen und Umzügen. Unter anderem werden in Beckingen, Alsweiler, Lebach und Merzig die Sitze der Bürgermeister gestürmt.

Starke Polizeipräsenz

Als Reaktion auf Terroranschläge wie in Berlin sind vielerorts Fahrzeugsperren errichtet worden. In Köln waren schon am Donnerstagmorgen viele Polizisten auf der Straße. Sowohl in Köln als auch in Düsseldorf wurde für den Rosenmontag ein Lkw-Fahrverbot verhängt.

Den Cowboys, Sheriffs und Kostüm-Polizisten rät das Landeskriminalamt NRW, täuschend echte Spielzeugwaffen zu Hause zu lassen. Das könne zu lästigen Durchsuchungen führen und diese "Anscheinswaffen" könnten anschließend beschlagnahmt werden. In Mainz appellierte die Polizei an die Narren, bei der Wahl ihrer Verkleidung an die Sicherheitslage zu denken: Wer sich als Islamist verkleide und eine Sprengstoffgürtel-Attrappe trage, den könne Ärger erwarten.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 23. Februar 2017 um 09:00 Uhr.