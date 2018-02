Der Boykottaufruf von Ministerin Wanka gegen eine AfD-Demo per Pressemitteilung war unzulässig. Das hat das Verfassungsgericht entschieden.

Von Gigi Deppe, ARD-Rechtsredaktion

Der Rüffel für die Bundesbildungsministerin hatte sich abgezeichnet: 2014 hatte sich das Verfassungsgericht schon einmal mit einem ähnlichen Fall beschäftigt - einem Interview der früheren Familienministerin, in dem diese sich kritisch über die NPD geäußert hatte. Das hatten die Karlsruher Richter zwar noch durchgehen lassen, aber damals schon angekündigt: Bei politischem Meinungskampf in offiziellen Pressemitteilungen eines Ministeriums bestehe die Gefahr, dass die Amtsautorität missbraucht wird.

"Inhaber eines Ministeramts sind zwar nicht gehindert, außerhalb ihrer amtlichen Funktionen am Wahlkampf teilzunehmen", sagt Gerichtspräsident Andreas Voßkuhle. "Es muss aber sichergestellt sein, dass ein Rückgriff auf die mit dem Regierungsamt verbundenen Mittel und Möglichkeiten unterbleibt."

AfD-Klage gegen Bildungsministerin Wanka erfolgreich

Streit um die "Rote Karte"

Im aktuellen Fall hatte die Bundesbildungsministerin aber auf die Möglichkeiten des Regierungsamtes zurückgegriffen. Die AfD hatte für den 7. November 2015 eine Veranstaltung angekündigt, unter dem Motto: "Rote Karte für Merkel! - Asyl braucht Grenzen!"

Die Ministerin reagierte auf die Ankündigung und veröffentlichte am 4. November, also drei Tage vor der geplanten Demonstration, auf der Internetseite ihres Ministeriums eine Pressemitteilung, in der sie Folgendes sagte: "Die Rote Karte sollte der AfD und nicht der Bundeskanzlerin gezeigt werden. Björn Höcke und andere Sprecher der Partei leisten der Radikalisierung in der Gesellschaft Vorschub. Rechtsextreme, die offen Volksverhetzung betreiben wie der Pegida-Chef Bachmann, erhalten damit unerträgliche Unterstützung."

AfD-Spitze äußert Genugtuung "Gott sei Dank gibt es noch Richter in Karlsruhe", sagte Partei- und Fraktionschef Alexander Gauland. Das Urteil sei ein klares Signal an die Bundesregierung, "ihre vom Steuerzahler bezahlten Ministeriumsstrukturen nicht für politische Agitation gegen die Opposition zu missbrauchen".

Koparteichef Jörg Meuthen erklärte: "Das Urteil sollte auch anderen Regierungsmitgliedern eine Lehre sein." Wanka sei "missbräuchlich" mit ihrer Position umgegangen und gegen die AfD vorgegangen. Das sei ein "Unding" gewesen, erklärte Meuthen.

Interview ja, Pressemitteilung nein

Diese Stellungnahme wäre zulässig gewesen, wenn die Ministerin sie zum Beispiel in einem Interview abgegeben hätte. Als offizielle Pressemitteilung, mit Verwendung des Dienstwappens, geht das nicht, so Verfassungspräsident Voßkuhle: "Die Durchführung von Kundgebungen und Demonstrationen ist für den Prozess der politischen Willensbildung in einer freiheitlichen Demokratie von elementarer Bedeutung", so der Richter. "Staatliche Organe haben dies im Rahmen der ihnen obliegenden Neutralitätspflicht hinzunehmen. Sie sind nicht dazu berufen, Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme oder Nichtteilnahme an von politischen Parteien angemeldeten Demonstrationen zu veranlassen."

Ein Ministerium dürfe zwar durchaus auf Kritik an seiner Politik reagieren, müsse dabei aber immer sachlich bleiben. "Ein 'Recht auf Gegenschlag' dergestalt, dass staatliche Organe auf unsachliche oder diffamierende Angriffe in gleicher Weise reagieren dürfen (nach dem Motto: "Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus"), besteht nicht."

AfD-Unterstützer bei einer Demonstration in Berlin (Archiv, November 2015)

"Auch mittelbare Boykottaufrufe sind unzulässig"

In diesem konkreten Fall habe die Ministerin sich nicht mit der Kritik der AfD an der Flüchtlingspolitik auseinandergesetzt, also nicht auf konkrete Angriffe auf ihr Ministerium geantwortet. Ihre Reaktion könne man zumindest so verstehen, dass sie andere davon abhalten wollte, an der Kundgebung der AfD teilzunehmen. So parteilich dürfe sich aber ein staatliches Organ nicht verhalten. "Auch nur mittelbare Boykottaufrufe sind unzulässig", erläutert Voßkuhle.

Die Klage gegen die Äußerung von Ministerin Wanka war der erste grundsätzlichere Rechtsstreit der AfD vor dem Bundesverfassungsgericht. Und den hat die AfD nun auch gewonnen.

Az: 2 BvE 1/16

