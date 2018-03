Karfreitags-Predigten Muslime, Flucht und Waffen

Karfreitag ist in der christlichen Tradition ein stiller Tag des Gedenkens. Für die Kirchen bietet der Tag aber auch Gelegenheit, sich zu aktuellen Themen zu äußern. In diesem Jahr ging es um Muslime, Flucht und Waffen.

In ihren Predigten am Karfreitag haben die Kirchen einen größeren Zusammenhalt der Menschen in Deutschland gefordert: Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm rief zu Solidarität mit Verfolgten und Opfern von Gewalt auf. Kardinal Reinhard Marx ermutigte die Christen in Deutschland dazu, auf Muslime und Nicht-Glaubende zuzugehen.

Kardinal Marx beklagt "militärische Aufrüstung".

Der Vorsitzende der Katholischen Deutschen Bischofskonferenz kritisierte, dass Ängste gegen Muslime geschürt würden. "Sie sind zuerst Menschen, und dann kommt das Adjektiv", sagte der Münchner Erzbischof dem "Focus". Die Frage, ob der Islam zu Deutschland gehöre oder nicht, führe nicht weiter. "Da könnte man auch fragen, ob der Atheismus zu Deutschland gehört."

Kritik an Waffenexporten

In seiner Predigt äußert er sich laut Redemanuskript auch zu den anhaltenden Konflikten auf der Welt: "Es scheint mir wieder neu eine Zeit der verbalen, politischen und militärischen Aufrüstung zu sein", beklagte Marx. "Man will Frieden schaffen, so sagt man, mit immer mehr Waffen. Wie soll das gehen? Ich kann eine solche Logik nicht akzeptieren."

Der Bischof von Münster, Felix Genn, kritisierte deutsche Waffenexporte in Kriegsgebiete. "Gewinnmaximierung durch Waffen hat aber nichts mit Christi dienender Liebe zu tun", mahnte Genn laut vorab veröffentlichter Mitteilung in seiner Predigt am Gründonnerstag.

"Hass und Gewalt sind nichts Normales"

Bedford-Strohm mahnt zu Engagement gegen Hassbotschaften.

EKD-Chef Bedford-Strohm rief die Gläubigen auf, sich gegen Ausgrenzung und Hassbotschaften einzusetzen. Hass und Gewalt seien nichts Normales, sagte der evangelische Landesbischof. In seiner Predigt in der Münchner St. Matthäuskirche gedachte er auch der Menschen, "die vor Gewalt und Krieg flüchten und auf Holz- oder Schlauchbooten ihr Leben riskieren oder verlieren". Aus reiner Liebe habe Gott sich selbst in Jesus Christus geopfert, fügte Bedford-Strohm hinzu.

Nach der biblischen Überlieferung wurde am Karfreitag Jesus Christus, der als Sohn Gottes verehrt wird, in Jerusalem gekreuzigt. Schon seit dem frühen Christentum wird der Freitag vor Ostern als stiller Tag der Buße und des Fastens begangen.