Joachim Kardinal Meisner ist tot. Der frühere Erzbischof von Köln sei während seines Urlaubs in Bad Füssing "friedlich eingeschlafen", berichtete das Kölner Domradio. Der konservative, streitbare Theologe wurde 83 Jahre alt.

Der langjährige Kölner Erzbischof, Joachim Kardinal Meisner, ist tot. Er wurde 83 Jahre alt. Meisner sei während seines Urlaubs in Bad Füssing morgens "friedlich eingeschlafen", berichtete das Domradio. Das Erzbistum Köln bestätigte den Bericht gegenüber tagesschau.de.

Meisner galt wegen seiner betont konservativen Haltung als streitbarer Theologe. 25 Jahre lang stand er an der Spitze des Kölner Erzbistums. Im Jahr 2014 wurde er in den Ruhestand versetzt, nachdem er aus Alters- und Gesundheitsgründen darum gebeten hatte.

Nie nach Köln gewollt

Der in Breslau geborene Meisner war ab 1980 zunächst Bischof von Berlin und wurde dort 1983 Kardinal. 1989 übernahm er dann das Amt des Erzbischofs von Köln. Bis zuletzt lebte er in der Domstadt - obwohl er die Stadt lange Zeit nicht zu mögen schien. Immer wieder hatte Meisner gesagt, er habe nie nach Köln gewollt. Bei seiner Emeritierung sagte er dann versöhnlich: "Da wo man nicht hin will, da ist man richtig".

Meisner pflegte ein enges Verhältnis zu Papst Johannes Paul II. und insbesondere zu Papst Benedikt XVI., dem vormaligen Kardinal Joseph Ratzinger. Dagegen opponierte er bis zuletzt gegen den Reformkurs von Papst Franziskus.

Umstrittene, konservative Äußerungen

Kaum ein Geistlicher in Deutschland hat so polarisiert wie Kardinal Meisner. Immer wieder fiel er durch umstrittene Äußerungen auf: So verglich er 2005 Abtreibungen mit dem Holocaust. Wörtlich sagte er: "Zuerst Herodes, der die Kinder von Bethlehem umbringen lässt, dann unter anderem Hitler und Stalin, die Millionen Menschen vernichten ließen, und heute, in unserer Zeit, werden ungeborene Kinder millionenfach umgebracht." Kurz darauf bedauerte er den Vergleich.

Später brachte er viele Muslime gegen sich auf. Mit Blick auf katholische Familien hatte er gesagt: "Eine Familie von euch ersetzt mir drei muslimische Familien."

Meisners Nachfolger als Erzbischof von Köln wurde Rainer Maria Woelki, der seitdem einen auffallend anderen Kurs fährt. So setzt er sich intensiv für die Aufnahme von Flüchtlingen ein.

