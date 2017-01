Die Kanzlerkandidaten der SPD

Bei der Wahl zum ersten Bundestag 1949 trat die SPD mit Kurt Schumacher an der Spitze an. Er hatte den Wiederaufbau der SPD nach 1945 maßgeblich mitgestaltet und während der Zeit des Nationalsozialismus lange Jahre als politischer Häftling in Konzentrationslagern gesessen. Mit Schumacher errreichte die Partei 29,2 Prozent und landete knapp hinter der Union auf Platz zwei, die 31 Prozent erzielte. Das Bild zeigt Schumacher Ende 1946 in einem Londoner Hotel. | Bildquelle: picture alliance / dpa