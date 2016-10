Geht's nach der SPD, wird Außenminister Steinmeier der nächste Bundespräsident. Kanzlerin Merkel gefällt diese Idee offenbar (noch) nicht. Sie ist nun am Zug. Nicht einfach, auch weil die Parteien viele taktischen Varianten durchspielen.

Volksnah, vermittelnd, eloquent - Eigenschaften, die dem Nachfolger oder der Nachfolgerin von Joachim Gauck im Amt des Bundespräsidenten gut zu Gesicht stünden. Doch die Kandidatenkür ist kompliziert, die Entscheidung wegen der Bundestagswahl in einem Jahr besonders politisch aufgeladen. Welcher Kandidat würde welche Richtung für den Wahlkampf vorgeben? Dabei zeichnen sich drei Optionen ab: Ein Kandidat, der mit den Stimmen der Großen Koalition rechnen kann, ein Kandidat von Rot-Rot-Grün oder ein Kandidat von Schwarz-Grün. Die absolute Mehrheit in der Bundesversammlung hätten entweder Union und SPD oder CDU, CSU und Grüne.

Wie könnte die Union ihren Kandidaten durchbringen?

Was bedeutet das für die Union? CDU und CSU haben in der Bundesversammlung zwar die meisten Stimmen, könnten aber einen eigenen Kandidaten im ersten und zweiten Wahlgang nicht allein durchbringen. Das könnte nur im dritten Wahlgang klappen, wo die meisten Stimmen ausreichen. Einigten sich SPD, Linke und Grüne auf eine Person, hätte aber auch die Chancen. Ein Unionskandidat könnte sich nicht auf den dritten Wahlgang verlassen. Es müssen also Verbündete her.

Unions-Fraktionschef Volker Kauder forderte einen Kandidaten, der die Zustimmung aller Demokraten erhalte. Ein Bundespräsident müsse die Gesellschaft zusammenführen und mit dem harten politischen Geschäft umgehen können. Doch ein möglicher gemeinsamer parteiübergreifender Kandidat hat schon abgesagt: Verfassungsgerichts-Präsident Andreas Voßkuhle.

"Die Kanzlerin muss liefern"

Damit wächst der Druck auf Angela Merkel. "Die Kanzlerin muss liefern und das weiß sie", sagt der Politikwissenschaftler Oskar Niedermayer im Gespräch mit tagesschau.de. Er hält einen gemeinsamen Kandidaten von Union und SPD für wahrscheinlich. Während man sich in der Union derzeit mit Namen zurückhält, brachte SPD-Generalsekretärin Katarina Barley am vergangenen Wochenende Außenminister Frank-Walter Steinmeier ins Gespräch. SPD-Vize Ralf Stegner pflichtete ihr bei, Steinmeier sei integer und über die Parteigrenzen hinaus anerkannt. Hinzu kommt: Steinmeier ist beliebt.

Wo hakt's? "Steinmeier wäre objektiv gesehen ein hervorragender Kandidat, doch er hat das falsche Parteibuch", sagt Niedermayer. Als führender SPD-Politiker gilt er bei der Union, vor allem in der CSU, offenbar als nicht vermittelbar. Schließlich möchte man - wenn man schon die meisten Stimmen in der Bundesversammlung hat - auch einen Unionskandidaten ins Amt bringen. Hätte Merkel Steinmeier als Erste vorgeschlagen, hätte das vielleicht anders ausgesehen, vermutet Niedermayer. "Die SPD-Generalsekretärin hätte den eigenen Optionen wahrscheinlich mehr gedient, wenn sie die Personalie Steinmeier erst einmal hinter verschlossenen Türen diskutiert hätte", sagt auch der Politikwissenschaftler Heinrich Oberreuter zu tagesschau.de.

Ein Zeichen für die GroKo

Eine Fortsetzung der Großen Koalition nach der Bundestagswahl? Die Koalitionäre erwecken derzeit nicht den Eindruck, als sei das ihr Ziel. Aber wenn die Parteigrößen so bleiben, hätte weder Schwarz-Grün noch Rot-Rot-Grün eine Mehrheit. "Daher wäre es ein strategisches Signal der Großen Koalition zu zeigen, man sei sich der Verantwortung bewusst und könnte im Zweifel weiter gemeinsam regieren. Dann wäre ein gemeinsamer Kandidat ein Zeichen, dass das Tischtuch noch nicht zerschnitten ist", sagt Niedermayer.

Doch wer könnte der Kandidat sein? Immer wieder im Gespräch: Bundestagspräsident und CDU-Politiker Norbert Lammert. Seine Rede beim Festakt zur Deutschen Einheit in Dresden wurde von so manchem schon als Bewerbungsrede gesehen. "Er hat sich ein leicht überparteiliches Image zugelegt", sagt Oberreuter: "Eloquent und formulierungsstark - er wäre von der Figur her Gauck mit am Ähnlichsten." Der Öffentlichkeit wäre er vermutlich ähnlich gut zu vermitteln wie Steinmeier, sagt Oberreuter.

Oder eine Frau? CSU-Politikerin Gerda Hasselfeldt müsste von der CSU unterstützt werden, auch in der CDU könnte sie bei ihrer pro-Merkel-Haltung in der Flüchtlingspolitik mit Stimmen rechnen. Aber hier würde die SPD nicht mitspielen, vermutet Niedermayer. Oberreuter attestiert Hasselfeldt zwar viel politische Erfahrung, aber eine begrenzte Ausstrahlungskraft und vor allem regionale Reputation. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hingegen hätte vermutlich schon Schwierigkeiten, die eigenen Reihen geschlossen hinter sich zu bringen, vermutet Oberreuter.

Kretschmann für Schwarz-Grün?

Und bei Schwarz-Grün? Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann könnte ein Kandidat sein, der auch von der Union mitgetragen wird. Er betonte gerade erst wieder die Bedeutung der Ehe zwischen Mann und Frau, erntete dafür aber Kritik aus den eigenen Reihen. Vor allem der linke Flügel der Grünen hätte vermutlich ein Problem mit Kretschmann.

Kermani für Rot-Rot-Grün?

Und Rot-Rot-Grün? Der Schriftsteller Navid Kermani gilt als möglicher Kandidat. Doch auch seine Chancen sind gesunken. Ein Muslim würde angesichts der aktuellen Stimmung zu sehr polarisieren, vermutet Niedermayer. Zudem fehle ihm die politische Erfahrung. Würden SPD, Linke und Grüne tatsächlich einen gemeinsamen Kandidaten gegen die Union durchbringen, wäre das ein eindeutiges Zeichen für die Bundestagswahl. "Dann gibt es einen Lagerwahlkampf", sagt Niedermayer. Der birge Risiken: Gerade bei Grünen und SPD gebe es nach wie vor noch Widerstände gegen die Linkspartei. Auch bei der Linken heißt es, man wolle einen Kandidaten, der weit über jedes Spektrum hinaus Akzeptanz finde, so Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow.

Eine eindeutige Mehrheit für einen bestimmten Kandidaten - gerade nicht absehbar. "Man müsste einen Kandidaten backen", sagt Niedermayer mit einem Augenzwinkern. Vielleicht dann doch Steinmeier? Merkel müsste Kosten und Nutzen abwägen. Die eigenen Reihen von Steinmeier zu überzeugen - sicher keine leichte Aufgabe. Für Steinmeier würde sprechen, dass Merkel damit zeigen könnte, das Wohl des Landes sei ihr wichtiger als offensichtliche Parteitaktik.

