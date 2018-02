Noch ist es bitterkalt in Deutschland. Doch ab morgen steigen die Temperaturen teilweise kräftig an. Das bringt neue Gefahren - vor allem für Autofahrer. Es kann spiegelglatt werden.

Deutschland hat den Höhepunkt der Kältewelle hinter sich. Zwar war es vergangene Nacht noch bitterkalt, mit Temperaturen von bis zu minus 26 Grad, doch mit dem Beginn des meteorologischen Frühlings geht es aufwärts. Morgen werden "wieder zarte Plusgrade tagsüber erwartet", teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Wochenende ist es sogar fast überall mit dem Dauerfrost vorbei.

Am Oberrhein und im Alpenvorland können dann sogar Spitzenwerte von 12 Grad erreicht werden. Ursache dafür ist das Tiefdruckgebiet "Ulrike", das milde Luft von den Azoren nach Deutschland trägt. Zugleich schwächt sich das Hoch "Hartmut" ab. Es hatte in den vergangenen Tagen die eiskalte Polarluft aus Nordosten zu uns geführt.

Viel Schnee und Eiseskälte in Deutschland

Kälterekord in NRW

Auf der Zugspitze fielen die Nachttemperaturen auf minus 26 Grad, in Reit im Winkl in Bayern auf minus 21, in Lübeck auf minus 20 Grad. In Nordrhein-Westfalen wurde der Kälterekord vom Dienstag eingestellt. In der Eifel wurden minus 18 Grad gemessen, auf dem Kahlen Asten minus 16 Grad. So kalt war es in NRW bislang im gesamten Winter nicht.

Für gesunde Menschen ist der erwartete Temperaturanstieg nach Ansicht des DWD-Umweltmeteorologen Andreas Matzarakis völlig problemlos zu bewältigen. "Der Mensch besitzt eine große Anpassungsfähigkeit." Matzarakis rät aber dazu, im Freien weiterhin auf angemessene Kleidung zu achten.

Glatteisgefahr am Wochenende

Gefährlich könnte es zum Wochenende möglicherweise für Autofahrer werden. Denn "Ulrike" bringt auch Schnee und Regen - und wenn der Regen gefriert, kann es auf den noch kalten Böden gefährlich glatt werden.

Vier Kältetote in Deutschland

Um Obdachlose vor dem Frost zu schützen, fordert die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe Aufenthaltsräume, die auch tagsüber geöffnet haben. Es reiche nicht aus, nur nachts Unterkünfte anzubieten und die Obdachlosen morgens wieder auf die Straße zu schicken, kritisierte Geschäftsführerin Werena Rosenke. "Man kann auch tagsüber erfrieren." In diesem Winter habe der Verein deutschlandweit bereits vier Kältetote registriert.

Hamsterkäufe in Irland

Die eisige Kälte hat auch andere europäischen Länder fest im Griff. In Irland löste eine Schneesturmwarnung Hamsterkäufe aus. Viele Iren nahmen die Aufforderung der Behörden, angesichts der für Donnerstag erwarteten Schneemassen auf unnötige Reisen zu verzichten, ernst und deckten sich mit Vorräten für die kommenden Tage ein. Der Wetterdienst sagte den stärksten Schneefall seit 1982 voraus. Einen Ansturm gab es vor allem auf Frischwaren wie Brot, Milch und Gemüse. In sozialen Netzwerken wurden Fotos von geplündert aussehenden Lebensmittelgeschäften und leeren Regalen veröffentlicht.

