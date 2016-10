Der Fall Eduard Deher NS-Jurist ohne Reue

Erst NS-Staatsanwalt, dann hochrangiger Beamter im Bundesjustizministerium: Der Fall Eduard Dreher steht beispielhaft für die Karrieren von NS-Juristen. Nach dem Krieg konnte er so die Strafverfolgung seiner Taten verhindern.

Von Ulla Fiebig, ARD-Hauptstadtstudio

Im Sommer 2013 macht sich Strafrechtsprofessor Christoph Safferling mit einem Team auf den Weg nach Innsbruck. Für die wissenschaftliche Kommission beim Bundesjustizministerium wollen sie vor Ort recherchieren - da, wo Eduard Dreher ab 1940 als Staatsanwalt an einem Sondergericht tätig gewesen war. Dreher hatte in der NS-Zeit für Bagatell-Fälle unverhältnismäßig hohe Strafen gefordert - das wussten die Wissenschaftler schon 2013. In Innsbruck finden sie heraus: Es waren deutlich mehr als bis dahin bekannt, mindestens neun Fälle. 17 Mal habe Dreher die Todesstrafe beantragt.

Man merke "einen gewissen Aktivismus im Sinne der NS-Ideologie", sagt Safferling über Dreher. Er hätte an vielen Stellen humaner reagieren können. Ein drastisches Beispiel: Drehers Verhalten im Fall eines Polizistenmordes. Ein Gefangener hatte bei der Überführung in ein anderes Gefängnis den begleitenden Polizisten getötet. Von der Verhaftung bis zum Todesurteil vergingen gerade einmal zehn Stunden. "Unabhängig davon, ob am Ende eines ordentlichen Verfahrens die gleiche Strafe herausgekommen wäre - das hat mit rechtsstaatlichen Gegebenheiten nichts mehr zu tun", erregt sich Safferling.

Schneller Aufstieg in Bonn

Ab 1951 arbeitet Dreher im Bundesjustizministerium (BMJ), macht schnell Karriere. Erst 1959 wird ein Fall aus seiner Innsbrucker Zeit bekannt. Ein Kaffeebrenner hatte wegen Plünderungen vor Gericht gestanden. Er wurde von Dreher als "Volksschädling" angeklagt, schließlich zum Tode verurteilt und hingerichtet. Im Abschlussbericht der wissenschaftlichen Kommission steht, dass die Überprüfung im BMJ zum Ergebnis kam, Dreher sei juristisch nichts vorzuwerfen. Die Sache blieb für ihn folgenlos.

1962 und 1965 werden zwei weitere Fälle aufgedeckt. Und auch diesmal übersteht Dreher die Nachforschungen im Ministerium ohne Konsequenzen. Dem Bericht zufolge hätten ihm Anschuldigungen zwar persönlich zugesetzt, als er 1969 auf eigenen Wunsch aus dem Dienst ausschied. Von Einsicht oder gar Reue sei aber nichts zu spüren gewesen.

Ein Gesetz mit Folgen

In den letzten Jahren hatte Dreher noch an einem Gesetz mitgewirkt, von dessen Auswirkungen er selbst profitierte. Das "Einführungsgesetz zum Ordnungswidrigkeitengesetz" führte in Verbindung mit einem BGH-Urteil dazu, dass Beihilfetaten zu NS-Morden rückwirkend 1960 verjährt waren.

Safferling spricht von einem handwerklichen Fehler, der "sicherlich irgendwann aufgefallen ist". Es habe genügend Punkte im Gesetzgebungsverfahren gegeben, wo man das hätte korrigieren können, aber das sei unterlassen worden. Und das sei dem Ministerium vorzuwerfen.

Er wusste, was er tat

Die Wissenschaftler können belegen, dass Dreher der juristische Mechanismus, der zu der kürzeren Verjährungsfrist führte, bekannt war - und zwar auch zu diesem Zeitpunkt. Dass er das im eigenen Interesse alles inszeniert hat, wie durchaus schon unterstellt wurde, können sie aber nicht nachweisen. Von einer Verschwörung will Safferling jedenfalls nicht sprechen.

Dennoch sehen sie ihn als Symbolfigur für das Erbe der NS-Zeit und weisen in ihrem Bericht ausdrücklich darauf hin, dass 1996, als Dreher starb, der damalige Bundesjustizminister Edzard Schmidt-Jortzig (FDP) in seinem Nachruf die Zeit vor 1950 nicht erwähnte.