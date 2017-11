Tagelang suchten Experten von Union, FDP und Grünen in Arbeitsgruppen nach Lösungen für die Streitfragen. Heute wird in großer Runde über die Ergebnisse beraten. Die sinkende Begeisterung der Bürger für ein Jamaika-Bündnis setzt die Parteien zusätzlich unter Druck.

Die Verhandlungsteams von CDU, CSU, FDP und Grünen ziehen eine Woche vor dem angestrebten Ende der Sondierungen für eine mögliche Jamaika-Koalition eine Zwischenbilanz. Ziel ist es dabei, im Laufe des Tages in mehreren Streitpunkten konkrete Ergebnisse zu präsentieren. Zu diesem Zweck soll über die Vorschläge mehrerer Arbeitsgruppen beraten werden, in denen Experten der Parteien seit Dienstag nach Kompromissen gesucht hatten.

Wechselnde Verhandlungsrunden bis zum Abend

Am Morgen traf sich zunächst eine kleine Runde von insgesamt etwa 20 Vertretern der vier Parteien. Gegen Mittag soll eine Spitzenrunde der Parteichefs und Chefunterhändler folgen. Um 16 Uhr sind dann Beratungen in großer Runde mit mehr als 50 Vertretern von Union, FDP und Grünen vorgesehen. Anschließend werden erneut Gespräche in kleinen Gruppen erwartet, die sich bis in den späten Abend hinziehen könnten.

Derzeit halten die Beteiligten an ihrem Zeitplan fest, die Sondierungsgespräche bis zum 16. November abzuschließen. Danach sollen die beteiligten Parteien über die Aufnahme von formellen Koalitionsverhandlungen entscheiden. Doch die Beratungen über ein Papier mit mehr als 120 umstrittenen Punkten kamen zuletzt nur mühsam voran. Die Parteien geraten zusätzlich dadurch unter Druck, dass die langwierigen Gespräche die Zustimmung der Bürger zu einer möglichen Jamaika-Koalition sinken lassen.

Steuereinnahmen reichen nicht für alle Wünsche

Die in dieser Woche vorgelegte neue Steuerschätzung erbrachte zwar Milliardenspielräume für die künftige Bundesregierung. Doch alle Partner der möglichen Jamaika-Koalition machten zugleich deutlich, dass nicht alle Wünsche der beteiligten Parteien erfüllbar seien. Man müsse bereit sein, Prioritäten zu setzen, sagte der geschäftsführende Bundesfinanzminister Peter Altmaier (CDU). Auch Grünen-Chef Cem Özdemir forderte eine Schwerpunktsetzung und machte deutlich, dass seine Partei die Prioritäten dabei in den Bereichen Klimaschutz und gerechte Gesellschaft sieht.

Die FDP pocht auf finanziellen Entlastungen für die Bürger. "Realistisch ist zum jetzigen Zeitpunkt die Abschaffung des Soli", sagte Präsidiumsmitglied Volker Wissing der Nachrichtenagentur dpa. Unterstützt wurde diese Forderung vom Wirtschaftsflügel von CDU und CSU. "Natürlich brauchen wir die Abschaffung des Soli", sagte der Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU (MITI), Carsten Linnemann, dem Deutschlandfunk.

Annäherung in Verkehrsfragen

In einem Teilbereich der Sondierungsgespräche zeichnet sich unterdessen eine deutliche Annäherung ab. Die Arbeitsgruppe Verkehr mit CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter und FDP-Wirtschaftsexperte Volker Wissing plane Maßnahmen für mehr Klima- und Umweltschutz im Verkehrssektor, wie verlautete. Demnach sollen etwa besonders schmutzige Diesel-Autos eine Hardware-Nachrüstung bekommen, die zumindest teilweise von der Industrie finanziert wird. Konsens sei auch eine auf bis zu 6000 Euro steigende E-Auto-Kaufprämie.

52 für Jamaika - die Verhandlungsteams Auf dem Weg zu einer Jamaika-Koalition wollen CDU, CSU, FDP und Grüne immer wieder auch in einer großen Runde von 52 Politikern verhandeln. Die einzelnen Parteien schicken die folgenden Vertreter an den Verhandlungstisch:

CDU: Angela Merkel, Peter Altmaier, Volker Bouffier, Daniel Caspary, Hermann Gröhe, Michael Grosse-Brömer, Daniel Günther, Reiner Haseloff, Volker Kauder, Julia Klöckner, Annegret Kramp-Karrenbauer, Armin Laschet, Ursula von der Leyen, Thomas de Maizière, Jens Spahn, Thomas Strobl, Peter Tauber, Stanislaw Tillich, Helge Braun.

CSU: Horst Seehofer, Alexander Dobrindt, Kurt Gribl, Joachim Herrmann, Thomas Kreuzer, Gerd Müller, Angelika Niebler, Andreas Scheuer, Christian Schmidt, Barbara Stamm, Manfred Weber.

FDP: Christian Lindner, Wolfgang Kubicki, Nicola Beer, Marco Buschmann, Katja Suding, Michael Theurer, Volker Wissing, Alexander Graf Lambsdorff.

Grüne: Katrin Göring-Eckardt, Cem Özdemir, Annalena Baerbock, Agnieszka Brugger, Reinhard Bütikofer, Katja Dörner, Robert Habeck, Britta Haßelmann, Anton Hofreiter, Michael Kellner, Winfried Kretschmann, Simone Peter, Claudia Roth, Jürgen Trittin.