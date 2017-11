Jamaika-Verhandlungen Etwas weniger eckige Klammern

Seit dem Vormittag hatten die Teilnehmer der Sondierungsgespräche am Montag verhandelt. CSU-Chef Seehofer war der Erste, der sich am frühen Abend zum Verlauf der Gespräche äußerte. Man habe Fortschritte erzielen können, müsse aber noch einige Probleme lösen.

Wenige Tage vor dem Ende der Sondierungsgespräche haben die Jamaika-Unterhändler nach Worten von CSU-Chef Horst Seehofer Fortschritte erzielen können, müssen aber noch einige Probleme lösen. Man habe eckige Klammern abbauen können, bilanzierte Seehofer den Auftakt der mutmaßlich letzten Sondierungsgespräche in dieser Woche von Union, FDP und Grüne.

"Es wurde wirklich hart gearbeitet", sagte Seehofer. Die Teilnehmer verhandelten ihm zufolge erneut in Arbeitsgruppen über Umformulierungen und "eckige Klammern". Manche seien abgebaut, einige aber auch beibehalten worden, so Seehofer. In eckige Klammern fassten die Unterhändler bislang strittige Punkte.

Arndt Henze, ARD Berlin, zu den Jamaika-Sondierungen

tagesschau 17:00 Uhr, 13.11.2017, Arndt Henze, ARD Berlin







Dobrindt zählt Streitpunkte auf

Nachdem CDU, FDP und Grüne gestern mehr Kompromissbereitschaft gefordert hatten, machte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt im ARD-Morgenmagazin klar, dass es noch erhebliche Differenzen gibt. Zum Familiennachzug von Flüchtlingen sagte er: "Nein, wir haben klare Vereinbarungen mit der CDU getroffen. Wir wollen eine Begrenzung der Zuwanderung, dazu ist das notwendig, was wir mit der CDU gemeinsam erarbeitet haben. Das liegt auf dem Tisch und wir werden das so umsetzen."

Die Begrenzung der Zuwanderung sei "einer der Knackpunkte, neben Klima, neben Entlastung von Familien, neben der Mobilität", zählte Dobrindt auf. Wenig kompromissbereit zeigte sich Dobrindt auch im Streit über die Klimapolitik. Ein Kohleausstieg, wie er von den Grünen gefordert wird - "das ist vollkommen abwegig. Den wird es natürlich nicht geben", machte der CSU-Politiker seine Sicht der Dinge klar. Die CSU gilt bei den Jamaika-Gesprächen als unberechenbar.

An diesem Donnerstag oder in der Nacht auf Freitag soll ein endgültiges Sondierungspapier fertig sein, mit dem die einzelnen Seiten bei ihren Gremien für den Einstieg in offizielle Koalitionsverhandlungen werben wollen.

Alexander Dobrindt, CSU, über die Knackpunkte

Morgenmagazin, 13.11.2017







Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 13. November 2017 um 17:00 Uhr.