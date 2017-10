Jamaika-Sondierungen Einigkeit bei "schwarzer Null"

Die Jamaika-Unterhändler von Union, FDP und Grünen haben sich darauf verständigt, auch künftig einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen und den Solidaritätszuschlag abzubauen. Zudem peilen sie sieben steuerliche Entlastungsmaßnahmen an.

Bei ihren Sondierungsgesprächen haben sich CDU, CSU, FDP und Grüne auf erste Grundzüge einer gemeinsamen Haushalts- und Finanzpolitik geeinigt. "Die Gesprächspartner sind sich darüber einig, dass die Schuldenbremse des Grundgesetzes eingehalten werden muss", heißt es in einem beschlossenen Papier bei den Jamaika-Gesprächen. Die Parteien wollen auch künftig keine neuen Schulden machen und eine "schwarze Null" im Haushalt erzielen. Es sollen zudem keine neuen "Substanzsteuern" - also etwa Vermögensteuer oder Erbschaftsteuer - eingeführt werden.

Während die FDP sich fast schon euphorisch zeigt angesichts der Verhandlungsergebnisse, sind zumindest Teile der Grünen noch skeptisch: "Das steht unter dem Vorbehalt, dass wir eine Finanzplanung bekommen, und dass das finanzierbar ist", sagte Grünen-Politiker Jürgen Trittin. Da das Bundesfinanzministerium noch keine Finanzplanung vorgelegt habe, sei nicht klar, ob die Absage an neue Schulden finanzierbar sei.

Sieben Steuererleichterungen

In der Einigung sind sieben steuerliche Entlastungsmaßnahmen enthalten. Zu den Steuererleichterungen, die ein mögliches Jamaika-Bündnis anpeilt, zählen demnach insbesondere die Entlastung von Familien und Kindern sowie von Beziehern unterer und mittlerer Einkommen. Ebenso solle die energetische Gebäudesanierung - also etwa Wärmeschutzmaßnahmen - gefördert werden.

In dem Katalog wird zudem die Förderung des Mietwohnungsbaus genannt, einschließlich der dazu nötigen Umwandlung landwirtschaftlicher Flächen. Zudem peilen die Verhandler von CDU, CSU, FDP und Grünen demnach die Einführung einer steuerlichen Forschungs- und Entwicklungsförderung an. Insbesondere sollen weiterhin Subventionen überprüft werden, die den Klimazielen widersprechen.

Teure Wünsche und keine neuen Schulden

Insgesamt bietet die solide Haushaltslage den Parteien einer möglichen Jamaika-Koalition Spielraum, Unionsexperten gehen von etwa 30 Milliarden Euro für vier Jahre aus. Die schon angemeldeten Wünsche der Parteien sind aber in der Summe sehr viel teurer. Von mehr als 100 Milliarden ist die Rede. Vor konkreten Festlegungen wollen die möglichen Partner die Steuerschätzung vom 7. bis 9. November abwarten.

Im Anschluss an die Gespräche über die Bereiche Steuern, Finanzen Haushalt wurde am späteren Abend das Thema Europa aufgerufen. Nach den Worten der Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt muss sich ihre Partei mit Union und FDP darauf verständigen, am gemeinsamen Europa festzuhalten. Es brauche eine deutsche Antwort auf die EU-Reformvorschläge von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron.

Industrie ruft nach Entlastungen

Vor Beginn der Sondierungsrunde hatten sich verschiedene Interessengruppen zu Wort gemeldet: Die deutsche Industrie forderte "absoluten Vorrang für Investitionen". "Es muss der künftigen Bundesregierung darum gehen, Wachstum und Innovation zu befördern, anstatt sich wie bisher auf die Vermeidung von Steuerschlupflöchern und sozialpolitische Umverteilung zu konzentrieren", appellierte der Präsident des Bundesverbands BDI, Dieter Kempf, an Union, FDP und Grüne. Bei steigenden Energiekosten und Bürokratie müssten die Unternehmen entlastet werden.

Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung warnte vor Steuersenkungen. Trotz der scheinbar guten Haushaltslage fehle dafür der Spielraum. Der erwartete große Überschuss in den öffentlichen Haushalten sei in großen Teilen der guten Konjunktur und Einmaleffekten geschuldet. Daher könnten die öffentlichen Haushalte schnell wieder ins Minus rutschen, wenn die kommenden Regierungsparteien größere Steuersenkungen beschlössen.

