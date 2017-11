Jamaika-Sondierung Ab jetzt soll es konkret werden

Die Sondierungen von CDU, CSU, FDP und Grünen gehen heute in die entscheidende zweite Phase. Während es bislang vor allem um die Auflistung von Streitfragen ging, sollen ab sofort mögliche Kompromisslinien gefunden werden. Die Grünen deuteten schon welche an.

Die Sondierungen über ein Jamaika-Bündnis gehen heute in die zweite Runde. Die Unterhändler von CDU, CSU, FDP und Grünen wollen zunächst erneut über die Themenbereiche Europa, Außenpolitik und Verteidigung, Bildung sowie Familie sprechen. In den folgenden Tagen sollen die Beratungen fortgesetzt werden. Während in der ersten Runde vornehmlich die Positionen abgeklopft wurden, soll es jetzt konkreter werden.

Gestern Abend hatten Spitzenpolitiker der vier Parteien bei einem Treffen im Kanzleramt die heutigen Gespräche vorbereitet. Über Inhalte des Treffens wurde nichts bekannt.

Grüne kompromissbereit bei Kohle und Verbrennungsmotor

CDU-Chefin Angela Merkel hatte zuvor davor gewarnt, für den Fall des Scheiterns der Verhandlungen immer wieder eine vorgezogene Neuwahl ins Spiel zu bringen. Diese Warnung war insbesondere an die Adresse der FDP gerichtet, deren Chef Christian Lindner am Wochenende wiederholt gesagt hatte, seine Partei habe keine Angst vor Neuwahlen.

Die Grünen signalisierten unterdessen Kompromissbereitschaft bei den Streitthemen Kohleausstieg und Elektromobilität. "Mir ist klar, dass wir alleine nicht das Enddatum 2030 für die Zulassung von fossilen Verbrennungsmotoren durchsetzen werden können", sagte Parteichef Cem Özdemir der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". Nötig sei aber "ein klares Bekenntnis, dass wir alles dafür tun, um die Fahrzeuge der Zukunft - vernetzt, automatisiert und emissionsfrei - zu bekommen".

Spielraum bei Kohle

Parteichefin Simone Peter äußerte sich in der "Rheinischen Post" zum Thema Kohleausstieg. Für die Grünen komme es nicht darauf an, "ob das letzte Kohle-Kraftwerk 2030 oder 2032 vom Netz geht", sagte sie. Entscheidend sei die CO2-Emissionsminderung.

Der Kohleausstieg gilt als eines der zentralen Anliegen der Grünen. Sie forderten bisher, die 20 schmutzigsten Kraftwerke sofort abzuschalten und den kompletten Ausstieg bis 2030 zu vollziehen. Zudem pochten sie bislang darauf, ab 2030 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr neu zuzulassen. Die CSU wiederum will keinen Koalitionsvertrag unterschreiben, in dem ein solches Enddatum festgehalten ist. Auch die FDP hält nichts von einem Verbot.