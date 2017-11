Kanzlerin Merkel will den Erfolg der Sondierungen. Das hat sie vor der letzten Verhandlunsgrunde noch einmal klar gemacht - und an alle Seiten appelliert, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Die komplizierte Aufgabe könne gelingen - mit starkem Willen und Einfühlungsvermögen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht vor dem Finale der Jamaika-Sondierungen noch "gravierende Unterschiede" zwischen den Parteien, hält eine Einigung aber für möglich. "Ich glaube, es kann gelingen", sagte die CDU-Vorsitzende vor entscheidenden Gesprächen von CDU, CSU, FDP und Grünen, um eine Grundlage für Koaltionsverhandlungen zu schaffen.

"Wille und harte Arbeit nötig"

In den kommenden Stunden seien der nötige Wille und harte Arbeit gefragt. "Ich hoffe, dass der Wille da ist, dass etwas gelingt. Die Verantwortung dafür haben wir. Und ich werde versichern, meinen Beitrag dazu zu leisten", betonte Merkel. Die Jamaika-Parteien sollten vor Augen haben, dass bei einem gemeinsamen Erfolg "daraus etwas sehr Wichtiges für unser Land in einer Zeit großer Polarisierung entstehen kann".

Merkels Appell "Vor vier Wochen und einem Tag haben wir mit den Sondierungen begonnen, damals noch zuerst in Zweiergesprächen, dann in der Gesamtkonstellation für eine mögliche Bildung einer Koalition aus Union, FDP und den Grünen. Und es wird ja in Deutschland oft davon gesprochen, dass die Parteien überhaupt nicht mehr unterscheidbar seien. Wer hier an den Verhandlungen teilgenommen hat, der weiß, dass es sehr wohl Unterschiede gibt, gravierende Unterschiede. Und der weiß, wie jeder und jede dafür kämpft, dass vom dem, was die Identität einer Partei darstellt, möglichst viel auch in einem denkbaren Regierungsprogramm sichtbar ist. Und ich finde es gut, weil das so auch eine Phase der Selbstvergewisserung ist, was ist wichtig und was ist vielleicht nicht so wichtig.



Das führt dazu, dass wir natürlich sehr sehr unterschiedliche Positionen haben. Und heute ist der Tag, ab dem wir uns auch in die Situation jeweils des anderen hineinversetzen müssen und fragen, was ist für den wichtig. Und wenn uns das gelingt - ich glaube es kann gelingen - dann kann auch ein positives Ergebnis am Ende der heutigen Verhandlungen stehen. Aber das ist eine schwierige Aufgabe, eine sehr komplizierte Aufgabe und natürlich muss jeder von dem, was ihm wichtig ist, auch etwas in einer möglichen Regierung wiederfinden.



Wenn das gelingt - und ich sage für mich, dass der Wille dafür da ist, auch wenn es eine harte Arbeit ist - dann kann daraus etwas sehr wichtiges für unser Land entstehen in einer Zeit großer Polarisierung. Nämlich, dass sehr sehr verschiedene Positionen trotzdem in der Lage sind, gemeinsam für die Menschen in diesem Lande zu handeln. Ich gehe davon aus, dass die Verhandlungen dauern, Stunden, ich kann kein Ergebnis sagen, wann das beendet ist. Und ich hoffe, dass der Wille da ist, dass etwas gelingt. Die Verantwortung dafür haben wir, davon bin ich sehr überzeugt. Und ich werde versuchen, meinen Beitrag dazu zu leisten."

Merkel zeigte Verständnis dafür, dass bei den möglichen Jamaika-Partnern "jeder und jede" dafür kämpfe, dass von dem, was die Identität einer Partei darstelle, möglichst viel auch in einem denkbaren Regierungsprogramm sichtbar werde. "Ich finde es gut, weil das auch so eine Phase der Selbstvergewisserung ist, was ist wichtig und was ist vielleicht nicht so wichtig", sagte die Kanzlerin.

Noch immer große Differenzen

Zuletzt hatten sich die vier Parteien in wichtigen Themenfeldern wie Klima, Verkehr und Migration festgebissen. Merkel räumte ein, dass es "sehr, sehr unterschiedliche Positionen" gebe.

Sie forderte alle Beteiligten auf, jetzt die entscheidenden Kompromisse zu machen: "Heute ist der Tag, an dem wir uns auch in die Situation des jeweils anderen hineinversetzen und fragen müssen, was ist für den wichtig." Wenn das gelinge, könne am Ende der heutigen Verhandlungen ein positives Ergebnis stehen.

Reden bis in die Nacht hinein

Nach Ansicht von Merkel werden die Gespräche "open end" geführt, also voraussichtlich bis tief in die Nacht. Der CSU-Politiker Joachim Herrmann rechnet damit, dass die Verhandlungen "so oder so" bis morgen zu Ende geführt würden: Als Ergebnis müsse schließlich lediglich stehen, ob die Parteien in Koalitionsverhandlungen gehen, sagte er im ARD Morgenmagazin. "Wenn man das nach vier Wochen nicht zu einem klaren Ergebnis bringen kann, würde sich die Frage stellen, ob das dann überhaupt reichen würde für eine gemeinsame Regierungsbasis der nächsten vier Jahre."

Joachim Herrmann, CSU, über die Sondierungsgespräche

Morgenmagazin, 16.11.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-347279~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Suche nach Kompromissen schwierig

Zuletzt hatten sich vor allem CSU und Grüne gegenseitig vorgeworfen, nicht genügend kompromissbereit zu sein. So beklagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter im ARD Morgenmagazin, selbst um die deutschen Klimaziele - beschlossen von Scharz-Gelb und Großer Koalition - müssten die Grünen in den Verhandlungen "hart ringen". "Wir sind da durchaus kompromissbereit, was die Methoden angeht, aber nicht die Ziele."

Aufgrund der Differenzen hatte FDP-Vize Wolfgang Kubicki sich skeptisch wie in den vergangenen Tagen selten gezeigt: "Ich würde sagen, es zieht gerade ein Hurrikan auf über Jamaika."

Über dieses Thema berichtete am 16. November 2017 das morgenmagazin um 05:38, um 08:08 Uhr und die tagesschau um 12:00 Uhr.