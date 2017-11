Angela Merkel hat Erfahrung mit zermürbenden Verhandlungsnächten, doch diesmal hat sie sich verkalkuliert. Nachsitzen statt Nacht der Entscheidung. Merkel will Jamaika mit aller Macht - es wirkt fast so, als gingen die Verhandlungen jetzt erst richtig los.

Von Wenke Börnsen, tagesschau.de

Vier Wochen haben sie gesprochen, die vergangene Nacht miteinander verbracht - aber belastbares Vertrauen ist immer noch nicht gewachsen. Das Ziel, in Zukunft in einer Jamaika-Koalition zusammen zu regieren und das vier Jahre lang - ist gerade ziemlich weit weg.

Für Angela Merkel ist das eine gefährliche Entwicklung. Schließlich hängt auch ihre vierte Kanzlerschaft am Erfolg dieses Projekts. Scheitert Jamaika, steht sie ohne Partner da. Und im Fall von Neuwahlen ist es mehr als fraglich, ob sie erneut antritt. Nach zwölf Jahren im Kanzleramt dürfte sie sich ihr politisches Ende anders vorgestellt haben. Und so spricht sie in diesen zähen Sondierungswochen auch nicht von Neuwahlen und nimmt all diejenigen zur Brust, die damit kokettieren. Merkel spricht vielmehr von "Enden, die wir zusammenbinden können", der gute Wille vorausgesetzt.

Merkel will Jamaika - und sie braucht die Einigung für ihre vierte Kanzlerschaft. Nach der Absage der SPD an eine erneute Große Koalition ist das fragile Vier-Parteien-Bündnis ihre einzige Machtoption.

Chefsache Jamaika

In den Sondierungen hielt sie sich nach Teilnehmerangaben zurück. Sie moderierte, mahnte nach innen, suchte Kompromisse und schwieg nach außen - es ist die Rolle, die ihr am meisten liegt. Fachbegriff: merkeln. Mehr Führung würde gut tun, bemängelte nicht nur Grünen-Mitverhandler Robert Habeck. Spätestens jetzt, wo die Gespräche am Abgrund stehen, muss die CDU-Chefin mehr tun. Den Vormittag verbrachte sie mit Einzelgesprächen im Konrad-Adenauer-Haus. Erst mit den Grünen, danach mit FDP-Chef Christian Lindner und Vize Wolfgang Kubicki - dieses "Beichtstuhlverfahren" soll Kompromisslinien ausloten. Merkel ist da nach X-EU-Gipfeln ziemlich erfahren.

Schon der Ort demonstriert, dass die Kanzlerin wohl stärker als zuvor das Heft des Handelns in die Hand nehmen will: Die anderen müssen in ihre Parteizentrale kommen, Merkel verzichtet auf den neutralen Ort der Parlamentarischen Gesellschaft mit dem berühmten Foto-Balkon. Auch das ein Signal.

Tina Hassel, ARD Berlin, zur Verlängerung der Sondierungsgespräche

tagesschau 17:00 Uhr, 17.11.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-347769~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Es wird sicherlich hart"

Ein Spaziergang ist diese Regierungsbildung aber auch für Routinier Merkel nicht. "Es wird sicherlich hart", sagt sie zu Beginn der Sondierungs-Extrarunde. Eigentlich wollte sie heute im CDU-Vorstand ein fertiges Sondierungspapier präsentieren. Zwei Regionalkonferenzen am Sonntag und Montag wurden abgesagt.

Auch bei Merkel dürften die vergangenen vier Wochen Spuren hinterlassen haben. Aber eine Regierung für Deutschland zu bilden, sei eine "so wichtige Aufgabe, dass sich die Anstrengung lohnt". Sie sei entschlossen, den Wählerwillen umzusetzen. Das wird Merkel in einem Besprechungszimmer im fünften Stock der Parteizentrale den anderen Parteichefs dann auch klar gemacht haben.

Dieses Wochenende - oder nie

Eine Frist nannte sie öffentlich ausdrücklich nicht. Schon gar nicht, nachdem ihr ursprünglicher Zeitplan in der vergangenen Nacht krachend gegen die Wand gefahren wurde. Für den Druckaufbau war nun ihr Fraktionschef zuständig. "Es muss an diesem Wochenende zu einem Ergebnis kommen", sagte Volker Kauder. Er sei optimistisch, dass dies gelingen könne. Auch Berufsoptimist Peter Altmaier hielt die "Probleme für lösbar", aber mahnte zugleich: "Wir haben nicht beliebig Zeit." Und CDU-Vize Julia Klöckner "weiß nicht, was besser werden soll, wenn man noch bis zum Weihnachtsbaum wartet." Bis Sonntag wolle man fertig werden, gab auch CSU-Chef Horst Seehofer als Ziel aus.

Nach der Nacht der Entscheidung, die dann keine war, steht nun also das Wochenende der Entscheidung bevor. Und damit auch die Antwort auf die Kernfrage jeder einzelnen Jamaika-Partei: "Wie viele Kompromisse kann man eingehen, ohne das eigene Profil zu verlieren?" - so formulierte es NRW-Ministerpräsident Armin Laschet.

Sondierungen gehen auch am Wochenende weiter

tagesschau 16:00 Uhr, 17.11.2017, Oliver Köhr, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-347751~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Knackpunkte auf Wiedervorlage

Die Knackpunkte: Migration, Klima und Finanzen. Je nachdem, wen an fragt, wird die Liste auch länger. Verkehr und Landwirtschaft, Familie, Soziales, Inneres - vieles war eigentlich schon abgehakt und wurde dann wieder doch hervorgeholt. Daher wirkt die Tagesordnung für die Verlängerungsrunden von Freitag bis Sonntag fast so, als hätten die vier zurückliegenden Sondierungswochen nur Minischritte hin zu einer Einigung gebracht. Geht man den 61 Seiten starken Entwurf für ein gemeinsames Sondierungspapier durch, ist das zwar nicht so, er enthält viel Konsens. Aber in zentralen Punkten stehen sich die ungleichen Partner in spe eben auch noch unversöhnlich und damit meilenweit entfernt gegenüber.

Verbale Abrüstung, bitte

Doch nicht nur inhaltlich hakt es, auch zwischenmenschlich tun sich Abgründe auf. Die Äußerungen einzelner Teilnehmer übereinander lassen das Schlimmste erwarten, wenn es denn ernsthaft zu einer Regierung kommen sollte. "Wildsau" und "Gurkentruppe" lassen grüßen. Vor allem Grüne und CSU beharkten sich wortreich. Für verbale Abrüstung plädierte daher CDU-Vize Thomas Strobl."Mir missfällt der Ton, wie künftige Regierungspartner schon während der Sondierungsverhandlungen miteinander umgehen."

Heute bemühten sich einige Spitzen-Grüne denn auch um demonstrative Abrüstung gegenüber der CSU. So begrüßte der grüne Oberrealo und baden-württembergische Regierungschef Winfried Kretschmann seinen bayerischen Amtskollegen Seehofer mit einem kumpelhaften "Guten Morgen Horst, grüß Dich, alter Freund". Gut möglich, dass die Sondierungen jetzt erst so richtig losgehen.

Jamaika: Merkel ruft zur Einigung auf

J. Seisselberg, ARD Berlin

17.11.2017 12:41 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 17. November 2017 um 4:25 Uhr.