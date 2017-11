Noch einmal 15 Stunden verhandelt - und doch nicht zusammengekommen: Die Verhandlungen über ein Jamaika-Bündnis sind am frühen Morgen vertagt worden. Nun soll ab dem Mittag weiter gesprochen werden, womöglich auch am Wochenende. Das bringt vor allem die CSU in Probleme.

Nach einer weiteren langen Verhandlungsrunde sind die Verhandlungen über ein Jamaika-Bündnis am Morgen ohne Ergebnis unterbrochen und vertagt worden.

Die Unterhändler der Jamaika-Parteien CDU, CSU, FDP und Grünen einigten sich darauf, am Mittag einen weiteren Versuch zu unternehmen, die Sondierung abzuschließen. Möglicherweise solle auch am Samstag weiter verhandelt werden.

Zentraler Streitpunkt Flüchtlingspolitik

Zum Schluss stockten die Verhandlungen vor allem wegen des anhaltenden Streits um die Flüchtlingspolitik - der Großteil der Gespräche soll sich allein um diesen Streitpunkt gedreht haben. Hier besteht insbesondere die CSU darauf, den bis März 2018 befristeten Stopp des Familiennachzugs für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus zu verlängern. Parteichef Horst Seehofer sagte am Morgen, seine Partei könne keiner Lösung zustimmen, die eine Ausweitung der Zuwanderung zur Folge habe. Beim Familiennachzug gehe es "um Hunderttausende".

Die Zahlen, auf die Seehofer sich beruft, sind aber umstritten. Die Grünen wollen die Regelung auslaufen lassen und den Nachzug wieder ermöglichen.

Die mühsame Nacht der Sondierungsgespräche

Kubicki fehlt die Fanatasie

Die ganze Nacht über war von extrem schwierigen Gesprächen die Rede gewesen. Abseits größerer Runden gab es auch Einzelgespräche der Parteispitzen miteinander. FDP-Parteivize Wolfgang Kubicki sprach im ARD-Morgenmagazin von "extrem verhärteten" Fronten.

In drei Wochen Sondierung sei kein Vertrauensverhältnis zueinander aufgebaut worden. Es gebe immer wieder das Gefühl, man solle durch einen Kompromiss "über den Tisch gezogen" werden. Ihm fehle die Fantasie, wie die Parteien in der kurzen Zeit zusammenkommen sollen.

Linder zuversichtlicher

Kubickis Parteichef Christian Linder gab sich etwas zuversichtlicher. Ein solches "historisches Projekt darf nicht an ein paar Stunden, die fehlen, scheitern", sagte er.

Seehofer räumte schwerwiegende Probleme bei den Gesprächen ein, will aber weiter und ohne Zeitlimit für ein Bündnis kämpfen. "Wir werden alles Menschenmögliche tun, um auszuloten, ob eine stabile Regierungsbildung möglich ist", sagte er.

Kanzlerin Angela Merkel sagte nach Ende der Gespräche nur: "Guten Morgen. Heute geht's weiter." Grünen-Chef Cem Özdemir sagte, wie lange die Verlängerung dauern werde, "hängt auch vom Schiedsrichter ab", sagte er, ohne den Namen von Merkel zu nennen.

Die lange Nacht der Entscheidungen - ohne Entscheidung

Es zog sich

Ursprünglich sollten die Sondierungen am Donnerstag beendet werden, damit schon am Wochenende Parteigremien die Ergebnisse bewerten können. Doch schon am Donnerstagnachmittag waren die Gespräche wegen massiver Differenzen beim Klimaschutz, der Finanzpolitik, der Innenren Sicherheit und ebend der Flüchtlingspolitik ins Stocken geraten. Daraufhin bemühten sich die Verhandlungsführer in Einzelgesprächen, die Blockade zu überwinden.

Die Grünen boten ein Entgegenkommen in der Klimapolitik an. Ein Angebot von Kanzlerin Merkel könne hier ein annehmbarer erster Schritt sein. Merkel hatte eine Reduzierung der Kohlestromproduktion um sieben Gigawatt angeboten. Union und FDP hatten ursprünglich nur drei bis fünf Gigawatt zugestehen wollen, die Grünen wollten acht bis zehn Gigawatt.

Dem Vernehmen nach sollte es dabei um Strom aus Braunkohle gehen. Die Produktion sollte allerdings im Einvernehmen mit den Kraftwerksbetreibern reduziert werden. Auch bei der Forderung nach einer höheren Dieselsteuer zeigten sich die Grünen flexibel.

Auch der Soli bleibt umstritten

Weiter ungelöst ist auch der Streit um den Abbau des Solidaritätszuschlags. Die FDP besteht darauf, dass der Soli bis 2020 komplett abgebaut wird. Ein Vorschlag, ihn in den kommenden vier Jahren in mehreren Schritten um acht bis zwölf Milliarden zu reduzieren, wurde demnach abgelehnt.

Ein kompletter Abbau würde den Verzicht auf rund 20 Milliarden Euro Steuereinnahmen bedeuten. Dies würde den finanziellen Spielraum einer neuen Bundesregierung erheblich einschränken.

Was wird aus Seehofer?

Wie lange die Verhandlungen nun dauern werden, ist nicht abzusehen. Das ist vor allem für die CSU problematisch, da sie nach dem Ende der Sondieren rasch über das politische Schicksal von Parteichef und Ministerpräsident Seehofer entscheiden wollte. Seehofer wird das schlechte Ergebnis bei der Bundestagswahl angekreidet. Ein Teil der Partei plädiert dafür, ihn durch den bayerischen Finanzminister Markus Söder zu ersetzen.

Beratungen dazu waren für dieses Wochenende angesetzt. Da Seehofer aber stets darum gebeten hatte, erst nach Abschluss der Sondierung über Personalfragen zu reden, um ihn in Berlin nicht zu schwächen, ist unklar, wie es in Bayern nun weitergeht.

Andrea Nahles, SPD, zu den Sondierungsgesprächen

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 17. November 2017 um 4:25 Uhr.