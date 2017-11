Jamaika-Sondierungen Hartes Ringen - Gespräche vertagt

Stundenlang haben die Unterhändler der Jamaika-Sondierungen miteinander geredet. Hauptstreitpunkt: der Familiennachzug für Flüchtlinge. Dann haben sich CDU, CSU, Grüne und FDP entschieden, die Gespräche auf den Mittag zu vertagen. Es sollen erste Kompromisspapiere vorliegen.

Die Unterhändler haben stundenlang miteinander gerungen. Erst stockte es, dann hakte es - es folgten endlose Einzelgespräche. Nach einer Pause dann die Entscheidung, die Sondierungsgespräche zu vertagen. Weiter geht es am Mittag um 12 Uhr. FDP-Chef Christian Lindner verteidigt die Fortsetzung der Jamaika-Sondierungen. Eine Einigung sei weiter möglich, die Sondierung dürfe nicht an ein paar Stunden scheitern.

Hauptstreitpunkt blieb bis zuletzt der Familiennachzug der Flüchtlinge. FDP-Präsidiumsmitglied Michael Theurer sagte, viele Themen seien noch gar nicht behandelt worden. Zum Thema Kohleverstromung erklärte Theurer an, an zwei Gigawatt werde man eine Koalition nicht scheitern lassen. Die Union hatte den Grünen zuvor die Abschaltung von sieben Gigawatt Strom aus Kohle angeboten.

Streitpunkte auf 61 Seiten

Auf 61 Seiten hatten die Jamaika-Sondierer ihre Positionen und Streitpunkte zusammengefasst. In dem Papier, das auch dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, tauchten auf vielen Seiten eckige Klammern auf - die umstrittenen von Union, Grünen und FDP.

Einigung bei Soli-Abschaffung

Allerdings zeichneten sich auch gemeinsame Positionen ab - etwa in der Digitalpolitik oder bei mehr Investitionen in Bildung und mehr Wohnungsbau. Auch bei der Abschaffung des Solidaritätszuschlags waren sich die Parteien offenbar zuvor einig geworden. Im Papier heißt es: "Der Solidaritätszuschlag wird schrittweise abgebaut." Dies soll in drei Etappen passieren.

Merkel ist optimistisch

Vor den Gesprächen hatte sich Kanzlerin Angela Merkel optimistisch geäußert: "Ich glaube, es kann gelingen." Eine Einigung sei aber möglich. Merkel betonte, aus einem Erfolg der Jamaika-Verhandlungen könne "etwas sehr Wichtiges für unser Land in einer Zeit großer Polarisierung entstehen". Sie forderte alle Beteiligten auf, jetzt die entscheidenden Kompromisse zu machen. FDP-Unterhändler Volker Wissing sagte in Richtung Union und Grüne: "Der Wille, konstruktiv voranzukommen, ist unterschiedlich stark ausgeprägt."

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 17. November 2017 um 4:25 Uhr.