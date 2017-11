Wie starb Oury Jalloh? Nach Monitor-Recherchen kommen mehrere Sachverständige zu dem Schluss, der Asylbewerber sei wahrscheinlich getötet worden. Die Staatsanwaltschaft aber stellte die Ermittlungen ein - obwohl die Gutachten bekannt waren, wie sie nun mitteilte.

Von Stephan Stuchlik, WDR

Verwirrung im Fall Oury Jalloh: Angesichts der Meldungen über einen Verdacht auf Tötung oder gar Ermordung des Asylbewerbers im Jahr 2005 weist die ermittelnde Staatsanwaltschaft in Halle darauf hin, dass es zum Tod des damals in einer Arrestzelle verbrannten Mannes für sie keine neue Erkenntnisse gebe. Alles, was von Sachverständigen und an Gutachten vorliege, sei aktenkundig gewesen, als man das Verfahren eingestellt habe, sagte Oberstaatsanwältin Heike Geyer.

Doch diese Aussage wirft Fragen auf. Denn in einem Brief vom April 2017, der dem ARD-Magazin Monitor vorliegt, spricht der leitende Dessauer Oberstaatsanwalt Folker Bittmann von einem begründeten Anfangsverdacht auf Mord - bei gleichem Sachstand und gleicher Aktenlage. Bittmann, der zwölf Jahre lang die Ermittlungen leitete, hatte bis dahin die These verfolgt, Jalloh habe das Feuer in der Zelle selbst verursacht. Nunmehr benennt er in dem Schreiben sogar konkrete Verdächtige aus den Reihen der Dessauer Polizeibeamten.

Die übergeordnete Behörde, die Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg, hatte der Dessauer Staatsanwaltschaft im August den Fall entzogen und die Staatsanwaltschaft Halle mit den Ermittlungen betraut. Halle stellte diese dann im Oktober 2017 nach nur drei Monaten ein.

War Jalloh schon vorher tot?

Laut den Ermittlungsakten, die Monitor vorliegen, kommen mehrere Sachverständige aus den Bereichen Brandschutz, Medizin und Chemie mehrheitlich zu dem Schluss, dass ein Tod durch Fremdeinwirkung wahrscheinlicher ist als die lange von den Ermittlungsbehörden verfolgte These einer Selbstanzündung. Die Branduntersuchung von Ende 2016 und nachfolgende Gutachten hatten sich zum ersten Mal detailliert mit der Frage nach dem Ausbruch des Feuers in der Arrestzelle beschäftigt.

Die Experten hatten in ihren Stellungnahmen ausgeführt, der Brand sei wahrscheinlich von dritter Hand gelegt worden. Der Zustand der Zelle und des Leichnams Jallohs nach dem Brand lasse sich am ehesten durch den Einsatz geringer Mengen von Brandbeschleuniger wie etwa Leichtbenzin erklären. Zudem sei die Theorie der Selbstanzündung so gut wie auszuschließen: Jalloh sei vermutlich bei Brandbeginn komplett handlungsunfähig oder sogar bereits tot gewesen, so dass die Annahme, er habe das Feuer selbst gelegt, nicht stichhaltig sein könne.

Im Institut für Brand- und Löschforschung in Dippoldiswalde wurde der Feuertod von Oury Jalloh nachgestellt

Vertuschung als mögliches Motiv

Oberstaatsanwalt Bittmann fasst diese Expertise in dem Monitor vorliegenden Schreiben vom April dieses Jahres zusammen und begründet damit den Verdacht eines Tötungsdelikts bis hin zum Mord. Bittmann hält es demnach für wahrscheinlich, dass Jalloh bereits vor Ausbruch des Feuers mindestens handlungsunfähig oder sogar schon tot war und mit Brandbeschleuniger besprüht und angezündet wurde; als Tatverdächtige kämen Mitglieder der Dessauer Polizei in Frage. Als mögliches Motiv für die Tat nennt er die Vertuschung einer anderen Straftat gegenüber dem Asylbewerber.

Die Naumburger Generalstaatsanwaltschaft erklärte heute, man habe deshalb die Staatsanwaltschaft Halle mit der Weiterverfolgung des Falls betraut, weil es in Dessau zu wenig Ermittlungskapazitäten gebe. Zudem habe man verhindern wollen, dass Dessau gegen Dessauer Polizisten als Tatverdächtige ermitteln müsse. Den Verdacht, der Ermittlungsentzug sei politisch motiviert, wies die Generalstaatsanwaltschaft zurück.

Warum verbrannte Oury Jalloh?

tagesschau 16:00 Uhr, 16.11.2017, Naima El Moussaoui, Philipp Wundersee, WDR







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-347431~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.