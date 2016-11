Nach der Festnahme des Islamisten Walaa und vier seiner Unterstützer hat Bundesanwalt Frank Details mitgeteilt. Sie hätten junge Menschen für den Dschihad rekrutiert "und Walaa war der Kopf des Netzwerks".

Von Georg Heil, Volkmar Kabisch und Georg Mascolo

Im Morgengrauen stürmen Spezialeinheiten der Polizei zeitgleich mehrere Wohnungen in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Dabei werden fünf Männer verhaftet. Der Haftrichter beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe hatte Haftbefehl erlassen, weil die Männer eine ausländische terroristische Vereinigung unterstützt hätten, wie es in einer Pressemitteilung des Generalbundesanwalts heißt.

Von Abu Walaa gibt es nur wenige Aufnahmen. Für seine Videos lässt er sich zumeist von hinten filmen.

Unter den Festgenommenen befindet sich auch ein Mann, den die Behörden für einen wichtigen Unterstützer des "Islamischen Staats" in Deutschland halten: Ahmad Abdelaziz A., der in der islamistischen Szene nur Abu Walaa genannt wird. Ihn trafen die Beamten in Bad Salzdetfurth nahe Hildesheim an. Der Prediger und vier seiner Vertrauten sollen junge Menschen für den Dschihad rekrutiert haben. Die Ermittlungen hatten Monate gedauert.

Mehr als 900 Menschen zogen in den Krieg

Generalbundesanwalt Peter Frank sagte dazu heute gegenüber NDR, WDR und SZ: "Abu Walaa war nach unserer Erkenntnis der führende Kopf dieses Netzwerkes, der um sich herum Gleichgesinnte gruppiert hat, die andere angesprochen haben, andere geschult haben. Er war der geistige Kopf, der geistige Vater dieses Netzwerks. Deswegen ist er für uns so wichtig." Der Bundesanwalt verweist darauf, dass in der Vergangenheit mehr als 900 Personen aus Deutschland in den syrisch-irakischen Bürgerkrieg gezogen seien. "Diese Personen, die wir heute festgenommen haben, die sind für uns unter anderem verantwortlich dafür, dass sich hier in Deutschland eine solche Radikalisierungsszene gebildet hat. Erst auf diesem Boden konnten sich Leute bereit finden, in den Bürgerkrieg zu ziehen. Die Festgenommenen haben hier in Deutschland also letztendlich die ideologisch-geistige Grundlage dafür geschaffen, dass sich aus Deutschland viele für diesen Bürgerkrieg begeistern konnten."

Fünf IS-Unterstützer verhaftet

tagesschau 12:00 Uhr, 08.11.2016, Britta von der Heide, NDR







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-229239~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Bekannt als "der Prediger ohne Gesicht"

Abu Walaa ist im nordirakischen Kirkuk geboren, 32 Jahre alt. Seit dem Jahr 2000 lebt er in Deutschland. Im Internet veröffentlicht er regelmäßig Videos - immer mit dem Rücken zur Kamera, gekleidet in schwarzem Tuch. Zu sehen sind nur die Ohren und der wuchernde Vollbart. Der "Prediger ohne Gesicht" indoktriniert, hetzt und ruft dazu auf, das Land der Ungläubigen zu verlassen. Verbreitet werden seine Botschaften über Facebook, YouTube, Chatgruppen und sogar über eine eigene Handyapp.

Bundesjustizminister Heiko Maas bezeichnete die Festnahmen als "wichtigen Schlag gegen die extremistische Szene in Deutschland". Die Ermittlungen zeigten, dass die Behörden wachsam seien und "sehr konsequent gegen Terrorverdächtige" vorgingen.

Walaa soll Reisen in den Dschihad organisiert haben

Abu Walaa soll auch Reisen in den Dschihad organisiert haben. Er sei der "oberste Repräsentant des IS in Deutschland", sagt Anil O., ein junger Mann, den Reporter von NDR, WDR und SZ im Juli in der Türkei getroffen und interviewt haben. Der Rückkehrer aus dem IS-Gebiet belastet Abu Walaa schwer.

Anil O. ist 22 Jahre alt, er hatte in Aachen angefangen, Medizin zu studieren. Doch zur selben Zeit geriet er immer tiefer in die islamistische Szene, radikalisierte sich zusehends und traf irgendwann auch Abu Walaa. Er habe ihn in Hildesheim kennengelernt, sagt Anil O. Die dortige Moschee sei der "Platz Nummer 1" für alle, die zum IS wollten. Jeder in der islamistischen Szene wisse, dass Abu Walaa einer von wenigen Predigern in Deutschland sei, der den IS unterstütze und der Reisen nach Syrien organisiere. Dutzende Personen aus seinem Umfeld sollen so in den Dschihad gezogen sein.

Frank Bräutigam, SWR, zu den Festnahmen der IS-Unterstützer

tagesschau 12:00 Uhr, 08.11.2016







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-229241~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Seit Herbst 2015 ermittelt die Bundesanwaltschaft gegen Abu Walaa und sein Netzwerk. Ziel des Netzwerks sei es gewesen, Personen an den IS nach Syrien zu vermitteln, teilte sie nach den Festnahmen mit. Ende Juli dieses Jahres durchsuchten Beamte die Moschee in Hildesheim bereits schon einmal. Doch gefunden hatten sie damals offenbar wenig. Abu Walaa konnte bis jetzt weiter predigen - wohl auch, weil die Planungen für die Reisen sehr konspirativ abliefen, glauben die Ermittler.

"Es dürfen keine Handys mit in den Nebenraum genommen werden"

"Man geht in einen Nebenraum, lässt die Handys draußen", schildert auch Anil O. das Vorgehen. Aus Angst davor, abgehört zu werden, dürften keine Geräte mit in den Raum genommen werden. "Und dort wird man dann direkt angeleitet, wie der Reiseweg ist", sagt Anil O. Meist führe die Route über Istanbul, dann mithilfe von Schleusern über die Grenze nach Syrien. Unterstützt werden soll Abu Walaa dabei von Ahmed Y. und Mahmud O. - so schildert es Anil O. Sie würden illegale Pässe beschaffen und sich um die konkrete Reiseplanung kümmern. Auch diese beiden sind nun verhaftet worden - genauso wie Hasan C. und Boban S., zwei Prediger aus dem Ruhrgebiet, die ebenfalls zum Netzwerk von Abu Walaa gehören sollen. Den beiden Männern aus Nordrhein-Westfalen wird vorgeworfen, Islamisten Unterricht erteilt zu haben. "Der Unterricht diente dazu, die ideologischen und sprachlichen Grundlagen für eine zukünftige Tätigkeit beim "IS", insbesondere für die Teilnahme an Kampfhandlungen, zu schaffen", so die Bundesanwaltschaft.

Anil O. hofft auf Strafmilderung

Anil O. sitzt mittlerweile ebenfalls in Untersuchungshaft in Deutschland - wegen des Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Einige Monate lang hatte er in Syrien verbracht - ehe er sich entschloss, vom IS zu fliehen. Er sagt, ihn hätten die Grausamkeiten dort abgestoßen. Nach seiner Flucht nahmen ihn die türkischen Behörden fest, aber nach einer kurzen Verhandlung vor einem Gericht in Gaziantep kam er frei und kehrte Ende September nach Deutschland zurück. Anil O. hat sich entschieden, gegen Abu Walaa und seine Vertrauten auszusagen. Er hofft auf Strafmilderung. Die Beschuldigten haben - sofern sie sich in der Vergangenheit dazu geäußert haben - eine Verbindung zum Terrorismus verneint.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 08. November 2016 um 12:00 Uhr.