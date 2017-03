Hotline für besorgte Bürger "Erstmal nur zuhören"

Die "Internationalen Wochen gegen Rassismus" sollen helfen, Vorurteile abzubauen. Was das Gespräch und die Begegnung bewirken können, weiß Ali Can. Er hat eine "Hotline für besorgte Bürger" gegründet. Im Interview mit tagesschau24 sagt er: Zuhören wirkt.

tagesschau24: Sie sind als Kleinkind mt ihren Eltern aus der Türkei nach Deutschland gekommen und studieren jetzt in Gießen Deutsch und Ethik. Montags bis donnerstags von 18 bis 20 Uhr sprechen Sie mit Menschen, die sich vor Flüchtlingen in Deutschland fürchten. Wie kam es dazu?

Ali Can: Ich war genau vor einem Jahr in mehreren ostdeutschen Bundesländern - in Sachsen, Sachen-Anhalt, Thüringen - unterwegs und wollte verstehen, was hinter all dem Rassismus steckt, den ich den Medien gesehen haben. Und ich habe dabei gemerkt, dass der Umgang mit besorgten Bürgern sehr falsch ist. Es wurde pauschal von "Dunkel-Deutschland" gesprochen, ostdeutsche Bürgerinnen und Bürger wurden als "das Pack" beschimpft - und wir haben selber pauschalisiert, obwohl wir diese Generalisierung von rechtspopulistischen Menschen ja kritisiert haben. Ich habe gemerkt, dass hinter vielen Parolen eigentlich auch Bedürfnisse stecken, dass nicht jeder, der bei Pegida mitmarschiert oder die AfD wählt, wirklich ein Rassist ist. Das aufzudecken und einen Umgang zu finden mit solchen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, um das Feld nicht den Radikalen zu überlassen, das ist jetzt meine Aufgabe und dafür setze ich mich ein.

Oft zentrale Frage: das Werteverständnis

tagesschau24: Was sind das denn für Menschen. die bei Ihrer "Hotline für besorgte Bürger" anrufen?

Can: Das sind die unterschiedlichsten Menschen. Das sind Menschen, die Sorgen, Ängste, Zweifel oder einfach Fragen haben. Es rufen auch Ehrenamtliche an, die zum Beispiel Flüchtlingskurse geben und die zum Beispiel sagen: 'Ich bin jetzt konfrontiert mit einer Familie. Ich helfe der gern, aber es gab jetzt eine irritierende Situation. Der Mann wollte mir zum Beispiel die Hand nicht geben oder sie reden nicht mit mir, oder so ähnlich. Wie gehe ich jetzt damit um? Liegt es an mir? Gibt es kulturelle Unterschiede?' Manche Menschen rufen an und fragen mich nach dem Islam. Also, es ist ein ganz großer Themenkomplex.

Viele Menschen zweifeln oder sorgen sich, dass die zugewanderten Menschen Werte mitbringen oder ein Rechtsverständnis - zum Beispiel aus Saudi-Arabien oder Algerien -, das mit unseren freiheitlich-demokratischen Werten nicht ganz konform gehen wird. Und diese Angst geht weiter. Viele Menschen fragen mich, 'Herr Can, glauben Sie, dass die Integration klappen könnte? Weil, wenn ich mir die anschaue, wenn Menschen kommen, die Burka tragen, wenn Menschen kommen, die Kopftücher tragen, - das ist doch nicht zu vereinbaren mit unseren deutschen Werten?' Da versuche ich zu sensibilisieren. Es geht auch dann um Themen wie: Was ist denn eigentlich überhaupt deutsch? Was ist denn das christliche Abendland, von dem du sprichst?

In einem Frage-und-Antwort-Gespräch versuchen wir, das gemeinsam zu erörtern. Ein Gespräch sieht ungefähr so aus, dass jemand sagt: 'Ich bin gegen die Islamisierung des Abendlandes.' Und ich frage dann: "Wenn Sie dagegen sind, für was sind Sie auf der anderen Seite?'. Da sagt dann jemand zum Beispiel: 'Ich bin für christliche Werte, für die Gebote zum Beispiel.' Und da horche ich auf und sage: 'Ah, für die Gebote? Meint das auch so etwas wie Nächstenliebe?' Und dann sagt mein Gesprächspartner oft: 'Ja...', und zögert erstmal einen Moment. Wir müssen einfach verstehen, was unsere Werte sind. Wenn wir einerseits etwas kritisieren, müssen wir gucken, von was für einem Werteverständnis wir ausgehen. Was ist denn die "deutsche Leitkultur"? Viele merken oftmals in den Gesprächen, dass es eigentlich ziemlich undeutsch ist, rassistisch zu sein, weil hier in Deutschland das Grundgesetz, unsere Verfassung, freiheitlich-demokratische Rechte jedem zusichert und sagt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist.

"Eigenes Ego zurücknehmen"

tagesschau24: Wie emotional kann ich mir denn solche Telefongespräche vorstellen? Gibt es da auch Hasstiraden und Beschimpfungen gegen Flüchtlinge? Das stelle ich mir dann schwierig vor. Ballt man da nicht die Faust in der Tasche?

Can: Es ist ganz wichtig, dass wir unser Ego da zurücknehmen. Wenn wir mit Menschen reden, die Ängste, Sorgen, Zweifel haben, müssen wir auch eine bestimmte Haltung einnehmen. Wir müssen uns als eine Gesellschaft verstehen, in der es zunächst auch Gräuel und rassistische Parolen geben kann. Wir dürfen nicht "zumachen", weil sich die Menschen sonst verschließen und die Fronten sich verhärten. Also gilt es, erstmal nur zuzuhören und einen Raum zu bieten jenseits von richtig und falsch. Und da versuche ich, sehr gelassen zu sein und zuzuhören.

Es gibt tatsächlich manche Menschen, die erst einmal Dampf ablassen. Aber das ist zunächst auch in Ordnung, weil sich da etwas aufgestaut hat. Denn es gibt gar nicht so viele Plattformen, auf denen man sich einfach nur echauffieren kann, ohne gleich als rechts oder rassistisch abgestempelt zu werden. Das ist die Besonderheit. Viele Menschen erzählen dann nämlich weiter und es zeigt sich, wenn sie ihre Sorgen konkretisieren, dass sie sich zum Beispiel gegen strukturelle Probleme auflehnen, dass da konkrete Fragen hinterstecken. Das kann man aber erst herausfinden, wenn man einen bestimmten Zugang zu Menschen hat. Und das heißt: erst einmal zuzuhören statt etwas zu entgegnen.

Diskussionskultur fördern

tagesschau24: Oft ist es ein einmaliges Telefonat. Was, denken Sie, können Sie auch langfristig bei den Menschen bewirken?

Can: Ich möchte zunächst einmal bewirken, dass viele Menschen mitnehmen, dass wir eine wertschätzende Haltung in unserer Kommunikation brauchen. Wir müssen uns als eine deutsche Gesellschaft verstehen und dürfen nicht dabei zusehen, wie das Land sich spaltet aufgrund der Flüchtlingsfrage. Viele schreiben ja auch, dass sie jetzt an Weihnachten, als sie mit Familienangehörigen zusammengefunden haben, einen Umgang gefunden haben. Es ist eine sehr wichtige Sache, dass wir eine Vertrautheitsebene bewahren zu Familienmitgliedern und Freunden, durch die wir dann auch über Themen wie Politik reden können. Ich möchte, dass wir auch eine neue und schöne Diskussionskultur haben, die sich auch auf Fakten stützt, die wertschätzend ist und bei der wir gemeinsam Themen erörtern.

Für mich heißt, auf Augenhöhe zu sprechen, dass man auch zulässt, dass der andere seine Sorgen äußert und dass er nicht pauschal abgestempelt wird. Ich möchte auch gleichzeitig dafür sensibilisieren, dass wir mehr "Migranten und Muslime des Vertrauens" brauchen - Menschen, die ihr Gesicht zeigen. Denn Berührungsängste, Vorurteile, die bewegen sich ganz oft in diffusen Feldern, das ist ganz oft ein Bauchgefühlsthema. Wenn ich dann oftmals bei Pegida bin oder mich mit AfD-Funktionären treffe, dann merke ich, dass diese Begegnungen ganz viel bewirken. Denn viele merken: 'Ok, das war ein ehemaliger Asylsuchender, der ist aber jetzt super integriert, spricht hochdeutsch. Und vielleicht haben das ja auch andere geschafft.' Also allen Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Migrationshintergrund sage ich: Wir müssen öfter raus - und nicht nur am "Tag der offenen Moschee"!

Das Interview führte Ina Böttcher

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 13. März 2017 um 11:00 Uhr.

