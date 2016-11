79 Prozent der Deutschen nutzen das Internet - doch nur 15 Prozent betrachten etwa Suchergebnisse jenseits der ersten Trefferseite. Experten bemängeln die geringe Internetkompetenz der Deutschen - und warnen vor einer "digitalen Spaltung der Gesellschaft".

Die Deutschen nutzen zwar zunehmend das Internet, sind dessen Komplexität aber laut einer Studie immer weniger gewachsen. Die Bevölkerung schnitt bei der digitalen Kompetenz im Vergleich zum Vorjahr schlechter ab, wie aus dem D21-Digital-Index 2016 hervorgeht. So nutzten zwar etwa 72 Prozent der Gesamtbevölkerung Suchmaschinen, doch nur 58 Prozent können mit hoher Kompetenz Internetrecherchen durchführen. Nur 37 Prozent beziehen mehrere Quellen mit ein, und nur 15 Prozent betrachten Ergebnisse jenseits der ersten Seite der Suchmaschinen.

51 von 100 Punkten

Der sogenannte Digitalisierungsindex liegt wie im Vorjahr bei 51 von 100 möglichen Punkten. Dies entspreche "einem gerade so Schritt-halten-Können mit den wachsenden Anforderungen durch die Digitalisierung", heißt es in dem von der Initiative D21 in Kooperation mit der Landesanstalt für Medien (LfM) NRW vorgelegten Bericht. Der Index misst den Zugang, die Kompetenz, die Offenheit sowie die Nutzungsvielfalt der digitalen Gesellschaft.

Insgesamt nutzen der Erhebung zufolge 79 Prozent der Deutschen das Internet. Das entspricht einem Anstieg um einen Prozentpunkt im Vergleich zum Vorjahr. Die Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen ist fast ausnahmslos online. Das Internet wird laut Studie zunehmend mobil genutzt (59 Prozent, plus fünf Prozentpunkte). Vor allem Smartphones finden immer mehr Verwendung (66 Prozent, plus sechs Punkte) und sind das meist genutzte Endgerät in diesem Jahr.

"Digitaler Spaltung unserer Gesellschaft entgegenwirken"

LfM-Direktor Jürgen Brautmeier sagte, der Prozess der Digitalisierung könne nur dann gesamtgesellschaftlich erfolgreich verlaufen, wenn möglichst alle Bürger die für diese Entwicklungen entsprechenden Kompetenzen erwerben könnten. "Will man einer digitalen Spaltung unserer Gesellschaft entgegenwirken, müssen die Menschen mehr als bisher beim Kompetenzerwerb unterstützt und zu digitaler Selbstbestimmung befähigt werden," sagte er. Die Förderung von digitalen Kompetenzen sei eine Herausforderung an alle mit Bildung, Information und Beratung befassten Akteure und Institutionen.

Der Deutschen Lehrerverband fordert, weiterführende Schulen sollten mehr für die Vermittlung von Internetkompetenz tun. "Die Erziehung junger Menschen zu medienmündigen Bürgern ist natürlich eine neue Aufgabe für die Schule", sagte Verbandspräsident Josef Kraus dem "Handelsblatt". Es sei daher "sinnvoll, dass in den weiterführenden Schulen das Pflicht- oder zumindest das Wahlpflichtfach Informatik eingeführt wird".

Der D21-Digital-Index liefert seit 2013 jährlich ein Lagebild zum Digitalisierungsgrad der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren, inklusive der Offliner. Dafür befragt das Institut Kantar TNS jährlich rund 33.000 Menschen.

