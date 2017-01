SPD und Union überbieten sich derzeit mit Forderungen zur Inneren Sicherheit. Beim Spitzentreffen zwischen Justiz- und Innenminister dürften deshalb die verlängerte Abschiebehaft und Fußfesseln für Gefährder durchgewunken werden. Streit gibt es indes über die Entwicklungshilfe.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Justizminister Heiko Maas wollen sich heute auf sicherheitspolitische Konsequenzen aus dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt verständigen. Dabei soll es vor allem um ein härteres Vorgehen gegenüber sogenannten Gefährdern gehen.

Nach Worten von Maas will die Bundesregierung die Voraussetzungen dafür schaffen, dass ausreisepflichtige Gefährder 18 Monate lang in Abschiebehaft genommen werden können. Bislang ist eine Inhaftierung nur möglich, wenn eine Abschiebung in den nächsten drei Monaten durchführbar erscheint. Im Fall des Berliner Attentäters Anis Amri war dies nicht möglich, weil dessen Heimatland Tunesien nicht die nötigen Papiere lieferte.

Ein weiteres Thema sind Fußfesseln. Der SPD-Politiker will dafür sorgen, dass mutmaßliche Extremisten besser überwacht werden. Dieser Vorschlag stößt auf ein geteiltes Echo. Kritiker sagen, eine Fußfessel könne keinen Anschlag verhindern. Maas betont dagegen, die Maßnahme sei "zwar kein Allheilmittel", könne aber die Arbeit der Sicherheitsbehörden "deutlich vereinfachen".

Mit elektronischen Fußfesseln sollen islamistische Gefährder besser überwacht werden.

De Maizière spricht von "guten Vorschlag"

Innenminister de Maizière sprach von einem "guten Vorschlag" des Justizministers. Er freue sich, dass Maas sich seinen Forderungen nach Fußfesseln für islamistische Gefährder nun anschließe. "Wenn wir beide ernsthaft miteinander reden, dann gibt es auch meistens gute Ergebnisse", sagte de Maizière mit Blick auf das Treffen. Am Wochenende hatte de Maizière der SPD noch mangelnde Kooperationsbereitschaft in der Sicherheitspolitik vorgeworfen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Montag schnelle Konsequenzen aus dem Terroranschlag von Berlin angekündigt. Dieser "mahnt uns, hier schnell zu handeln, hier richtig zu handeln, nicht nur in Ankündigungen steckenzubleiben, sondern auch wirklich Flagge zu zeigen", sagte Merkel bei der Jahrestagung des Beamtenbunds dbb in Köln.

Entwicklungshilfe streichen?

Mehrere Politiker von Union und SPD forderten zudem Sanktionen gegen Länder, die eine Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern erschweren. SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, dass die Bundesregierung entsprechende Rückführungsabkommen neu verhandeln sollte. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Stephan Mayer (CSU), sagte im Nachrichtensender n-tv, es könne nicht sein, dass Deutschland "teilweise Millionenbeträge an Entwicklungshilfe" an unkooperative Länder gebe.

Eine Sprecherin des Entwicklungshilfeministeriums warnte dagegen vor Kürzungen in diesem Bereich. Vor allem das Zusammenstreichen von Bildungsprogrammen würde sich "kontraproduktiv" auswirken. Auch CSU-Chef Horst Seehofer fordert, die Hilfen für Entwicklungsländer, vor allem in Afrika, auszubauen, damit weniger Migranten sich auf den Weg nach Europa machen. Und Grünen-Parteichef Cem Özdemir sagte am Rande einer Vorstandsklausur, der Ruf nach Sanktionen sei "kein sehr durchdachter Vorschlag".