Nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt wollen mehrere Innenminister die Sicherheitsvorkehrungen verschärfen. So sollen die Überwachung Verdächtiger verstärkt und die Polizeipräsenz erhöht werden.

Dem saarländischen Innenminister Bouillon reichen die bisherigen Überprüfungen von Asylbewerbern nicht aus.

Als Konsequenz aus dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin mit zwölf Todesopfern hat der derzeitige Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Klaus Bouillon (CDU), Gesetzesänderungen in verschiedenen Bereichen gefordert. "Es gibt bundesweit zahlreiche Flüchtlinge, von denen wir nicht wissen, wo sie herkommen und wie sie heißen - da ist ein Unsicherheitspotenzial drin", sagte der saarländische Innenminister der "Rheinischen Post".

Die Identität sei oft gefälscht, die Pässe seien verschwunden und einige Asylbewerber weigerten sich, an der Überprüfung mitzuwirken. "Wer hier einen Asylantrag stellt und an seiner Identitätsfeststellung nicht mitwirkt, muss seinen Anspruch auf Asyl verlieren", forderte Bouillon. Dazu werde er im Januar Vorschläge unterbreiten. Änderungsbedarf sieht Bouillon auch beim Trennungsgebot zwischen Polizei und Nachrichtendiensten. "Das müssen wir jetzt mal vorurteilsfrei diskutieren", verlangte er.

Der bayrische Innenminister Joachim Herrmann sagte: "Wir müssen das ganze System nochmals daraufhin überprüfen, wie es sein kann, dass noch immer Leute im Land sind, bei denen nicht geklärt ist, woher sie kommen, wie alt sie sind."

Gesetzesänderungen für Nachrichtenaustausch

Der "Passauer Neuen Presse" sagte Bouillon: "Mit den bestehenden Gesetzen kommen wir nicht weiter." Bisher seien die Sicherheitsbehörden "fast vollständig auf die Informationen der Nachrichtendienste angewiesen". Ein besserer Austausch sei nötig.

Außerdem sei es "Zeit, die Hürden für die Telefonüberwachung von Verdächtigen zu senken", forderte Bouillon in der "Passauer Neuen Presse". Auch eine Regelung für die Überwachung von Messengerdiensten wie Whats-App werde gebraucht. Zum Umgang mit Asylbewerbern sagte Bouillon der Zeitung: "Ein Anschlag wie jetzt in Berlin sollte nicht dazu führen, die Flüchtlingspolitik generell in Frage zu stellen."

De Maizière für mehr Kontrollen

Bundesinnenminister de Maizière will mehr Polizeipräsenz in der Öffentichkeit.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière kündigte in der "Bild"-Zeitung zudem verschärfte Kontrollen zum Jahreswechsel an. "Es wird vor Ort mehr Sicherheitsmaßnahmen geben. Wenn ich sage, dass wir uns unser freiheitliches Leben nicht zerstören lassen dürfen, gilt das auch für das Silvesterfest."

Auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche nahe des Kurfürstendamms waren am Montag zwölf Menschen getötet und 45 zum Teil schwer verletzt worden, als ein Lkw in die Menge raste. Außerdem wurde ein Pole tot in dem Fahrzeug gefunden.

