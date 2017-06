Bundesverteidigungsministerin von der Leyen will keine Zeit verlieren: Sie will heute noch die Verlegung der Bundeswehr vom türkischen Incirlik nach Jordanien anweisen. Das Bundeskabinett hat bereits grünes Licht gegeben.

Die geplante Verlegung von Bundeswehrtruppen vom türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik nach Jordanien soll rasch beginnen. Das Kabinett hat den Weg dafür frei gemacht und ohne Diskussion den Plan von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen gebilligt. Die CDU-Politikerin hatte zuvor im Deutschlandfunk angekündigt, sie werde nach dem Kabinettsbeschluss "sofort heute" die entsprechenden Weisungen erteilen. Dann könnten die etwa 280 deutschen Soldaten in den nächsten zwei bis drei Monaten nach und nach verlegt werden.

"Wir haben sehr viel Geduld mit der Türkei gehabt", erklärte die CDU-Politikerin. Da die Türkei immer wieder deutschen Bundestagsabgeordneten untersagte, die gegen die Terrororganisation IS eingesetzten Bundeswehrsoldaten zu besuchen, sei nun der Punkt erreicht, um zu entscheiden. "Wir haben eine Parlamentsarmee und da ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Abgeordnete die Soldatinnen und Soldaten im Einsatz besuchen können." Von der Entscheidung werde sie den türkischen Kollegen unterrichten.

Im Kabinett hatte von der Leyen die Alternativen zu Incirlik erläutert, darunter auch "die beste" mit Jordanien. Der als Ausweichoption diskutierte NATO-Stützpunkt im türkischen Konya komme technisch nicht in Frage, erklärte die Ministerin im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Zu Befürchtungen, dass es für die deutschen Soldaten in Jordanien unsicherer sei, sagte sie: "Schon der bisherige Einsatz in Incirlik war gefährlich."

Verlegung soll gestaffelt über drei Monate ablaufen

Die Verlegung soll gestaffelt ablaufen. Die Bundeswehr werde noch jede Gelegenheit nutzen, von Incirlik aus Einsätze zu fliegen, erklärte die Verteidigungsministerin. Dann würden zuerst die Tanker-Kapazitäten mit etwa 20 Soldaten verlegt, was zwei bis drei Wochen dauere. Der Umzug der Aufklärungs-Tornados mit etwa 250 Soldaten könnte dann zwei bis drei Monate in Anspruch nehmen.

Finanziell werde der Vorgang weniger aufwendig werden als von manchem befürchtet. Grund sei, dass der entscheidende Vertrag mit der Türkei über deutsche Investitionen in Incirlik von türkischer Seite noch nicht unterschrieben worden sei. Daher fielen zunächst nur Planungskosten in Höhe eines kleinen fünfstelligen Betrages an. Ursprünglich geplante Investitionen von 30 Millionen Euro seien dagegen noch nicht angelaufen. Nun werde eben in Jordanien investiert.

NATO-Mitgliedschaft der Türkei steht nicht in Frage

Zugleich sprach sich von der Leyen gegen Erwägungen aus, die NATO-Mitgliedschaft der Türkei in Frage zu stellen. "Ich will es mal so sagen: Wir sollten nicht glauben, dass die Türkei uns besser zuhören würde, wenn sie nicht NATO-Partner wäre. Es ist schwierig, aber man kann in der NATO miteinander ringen", sagte die Ministerin im Morgenmagazin.