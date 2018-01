Vier Menschen sind beim Zusammenstoß eines Kleinflugzeugs mit einem Hubschrauber in der Nähe von Philippsburg in Baden-Württemberg gestorben. Der Helikopter war auf einem Trainingsflug. Die Ursache ist noch unklar.

Beim Zusammenstoß eines Kleinflugzeugs mit einem Hubschrauber in Philippsburg bei Karlsruhe sind vier Menschen ums Leben gekommen. Bei den Toten handelt es sich um die beiden Piloten des Hubschraubers sowie die beiden Insassen des Sportflugzeugs, teilten Sprecher der Deutschen Luftrettung (DRF) sowie der Polizei mit.

Das Unglück passierte demnach zwischen dem Ortsteil Rheinhausen und dem Erlichsee. Die beiden Maschinen kollidierten in der Luft und stürzten auf umliegende Felder. Wrackteile fielen in den See und waren weiträumig in dem Gebiet verstreut. "Wir haben es mit einem großen Trümmerfeld zu tun", sagte ein Polizeisprecher.

Einsatzkräfte suchen an der Absturzstelle und dem See in der Nähe nach Wrackteilen.

Helikopter war auf Trainingsflug

Die Feuerwehr war noch Stunden nach dem Unglück damit beschäftigt, rauchende Wrackteile zu löschen. Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung wurden eingeschaltet.

Etwa 100 Polizisten waren in den Stunden nach dem Unglück an der Absturzstelle im Einsatz.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Nach Angaben der DRF, zu der der Hubschrauber gehörte, war der Helikopter auf einem Trainingsflug und vom Baden-Airpark aus gestartet. Dorthin hätte er auch zurückkehren sollen. "Die DRF Luftrettung ist durch den tragischen Unfall zutiefst betroffen und trauert um die Verstorbenen", hieß es von dort. Das Sportflugzeug war auf dem Weg von Basel nach Speyer gewesen.

Ein sehr seltenes Unglück

Zusammenstöße von Flugzeugen in der Luft sind äußerst selten. Meist ist bei einem Absturz nur ein Flugzeug betroffen. Zu einem der größten Unglücke dieser Art kam es 2002 in der Nähe von Überlingen, als beim Zusammenstoß eines Fracht- und eines Passagierflugzeuges Dutzende Menschen starben.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 23. Januar 2018 um 15:30 Uhr.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Deutschland