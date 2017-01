Stasi-Vorwürfe Staatssekretär Holm soll Posten räumen

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat die Nase voll: Er will den wegen seiner Stasi-Vergangenheit umstrittenen Berliner Bau-Staatssekretär Andrej Holm nun doch entlassen. Damit setzt er den Schlusspunkt unter eine wochenlange Debatte.

Der wegen seiner Stasi-Vergangenheit umstrittene Berliner Bau-Staatssekretär Andrej Holm (parteilos) wird nach nur einem Monat seinen Job los. Regierungschef Michael Müller (SPD) will den Stadtsoziologen wegen falscher Angaben zu seiner Stasi-Tätigkeit in der Wendezeit entlassen.



Er habe die zuständige Senatorin Katrin Lompscher (Linke) "nach reiflicher Überlegung und intensiven Gesprächen mit den Koalitionspartnern" gebeten, dem Senat eine Vorlage zur Entlassung Holms zuzuleiten, erklärte Müller am Samstag in Berlin. Der 46-jährige Stadtsoziologe und Mietenexperte Holm war von der Linken in den rot-rot-grünen Senat entsandt worden.



Schon vor vier Wochen hatte die rot-rot-grüne Koalition in ihrem ersten Koalitionstreffen über die Entlassung Holms beraten - schon damals erwog Müller, Konsequenzen zu ziehen, verzichtete aber darauf.



"Holm ist zu Selbstprüfung nicht in der Lage"

"Andrej Holm hat in den letzten Wochen Gelegenheit gehabt, sich und seinen Umgang mit der eigenen Biografie zu überprüfen und zu entscheiden, ob er ein hohes politisches Staatsamt ausfüllen kann", erklärte Müller. "Seine Interviews und Aussagen in dieser Frage

zeigen mir, dass er zu dieser Selbstprüfung und den dazugehörigen Rückschlüssen nicht ausreichend in der Lage ist."



Ein Staatssekretär habe nicht nur fachliche Verantwortung, er führe eine Verwaltung und übernehme damit auch als hoher politischer Beamter Verantwortung für Menschen, so Müller. "Polarisierung in dieser Rolle kann nicht den gemeinsamen Zielen dieser Koalition

dienen. Vielmehr schadet es der Umsetzung einer glaubwürdigen Stadtentwicklungs- und Wohnungspolitik des Senats." Müller hatte bereits Anfang der Woche Zweifel an der Glaubwürdigkeit Holms geäußert.



Reaktion auf wachsenden Druck der Linken

Mit seiner Entscheidung reagiert Müller auch auf den wachsender Druck des Koalitionspartners. Der Landesvorstand der Linken hatte sich noch am Freitag voll hinter Holm gestellt. Der Ausgang des arbeitsrechtlichen Verfahrens an der Universität könne nicht die politische Entscheidung des Berliner Senats ersetzen, betonte das Gremium und forderte eine zeitnahe Entscheidung.



Dabei war bei dem Koalitionsgipfel vor vier Wochen explizit vereinbart worden war, dass man das Ergebnis der arbeitsrechtlichen Überprüfung von Andrej Holm durch die HU abwarten wolle - dort hatte Holm bei seiner Einstellung im Jahr 2005 auf einem Personalfragebogen verschwiegen, dass er hauptamtlicher Mitarbeiter der Stasi gewesen war. Nach Holms Angaben geschah das nicht wissentlich.