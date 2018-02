Hoch "Hartmut" Und es wird noch kälter

Deutschland hat eine eisige Nacht hinter sich: Auf der Zugspitze und in Nordrhein-Westfalen wurden Rekordwerte gemessen. Und es gibt erstmal keine Entwarnung - es soll noch kälter werden.

Der Frost hat Deutschland weiter im Griff: "Im Norden war es in der Nacht etwa drei Grad kälter als in der Nacht davor, im Süden etwas wärmer", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Grund ist Hoch "Hartmut", das eisige Luft nach Deutschland bläst.

Auf der Zugspitze, Deutschlands höchstem Gipfel, wurde in der Nacht gar ein Kälterekord gemessen: minus 30,5 Grad - so kalt war es Ende Februar noch nie seit über 100 Jahren. Damit wurde der laut DWD niedrigste jemals Ende Februar erreichte Wert seit Beginn der Messungen auf der Zugspitze im Jahr 1901 gemessen.

Auch in Nordrhein-Westfalen gab es einen Rekord - minus 15 Grad auf dem Kahlen Asten: So kalt wie in der vergangenen Nacht war es bisher in Nordrhein-Westfalen im gesamten Winter nicht. Laut DWD wurden auch im Flachland Minusrekorde für diesen Winter gemessen. "In Bad Lippspringe wurden beispielsweise minus 13 Grad erreicht", sagte ein Sprecher.

Eis und Schneematsch auf den Straßen: Wie hier in Hamburg sind bundesweit zahlreiche Räumfahrzeuge im Einsatz.

Nur vereinzelt Unfälle

Auf glatten Straßen kam es in der Nacht vereinzelt zu Unfällen. Durch den Schneefall blieben "kleinere Unfälle" nicht aus, sagte ein Polizeisprecher in Lübeck. Aus Koblenz hieß es: "Der Schneefall sorgt für Behinderungen auf den Straßen."

Schneeverwehungen im Norden

An der Ostseeküste türmte eisiger Wind aus dem Osten den Schnee weiter auf. Eis und Schneeverwehungen brachten manche Autofahrer am Morgen in Schwierigkeiten, wie die Polizei mitteilte. So kam es im Raum Neubrandenburg zu Unfällen. Autofahrer mussten insbesondere in Richtung Hamburg aufgrund des Schneefalls mehr Zeit auf den Straßen einplanen.

Für den Norden kündigte der DWD leichte Schneeschauer an. Dort seien im Laufe des Tages auch Schneeverwehungen möglich. An den Alpen sei es meist bewölkt, es falle leichter Schnee. In der Mitte scheine häufig die Sonne. Es bleibe im gesamten Land erst einmal winterlich kalt.

Und es soll noch kälter werden: Ein aus dem Osten herannahendes Tief bringt dem DWD zufolge noch mehr Schnee und Wind. Für die Nacht von Dienstag auf Mittwoch sollen die Werte im Vergleich zu vergangener Nacht noch mal um etwa ein bis zwei Grad absinken.

Obdachlose übernachten trotz der Kälte - hier in Köln - im Freien.

Notunterkünfte für Obdachlose

Angesichts der eisigen Kälte stockten einige Städte ihr Angebot an Notunterkünften für Obdachlose auf. Die Stadt Köln beispielsweise richtete für den Winter 150 weitere Plätze für Wohnungslose ein. Die Unterkünfte sind nach Angaben der Stadt zu 80 Prozent ausgelastet. In den U-Bahn-Stationen und Wartehallen der Bahnhöfe werden Obdachlose geduldet.

Berlin richtete nach Angaben von Sozialsenatorin Elke Breitenbach hundert weitere Notfallschlafplätze ein. Die Kältehilfe sei derzeit zu gut 90 Prozent ausgelastet, sagte Breitenbach dem rbb. Insgesamt gebe es mit der Erhöhung 1200 Schlafplätze.

In Baden-Württemberg appellierte Sozialminister Manne Lucha an die Bürger, noch aufmerksamer auf obdachlose Menschen zu achten. Diese seien jetzt großen Gesundheitsgefahren ausgesetzt. Aufmerksamkeit könne Leben retten, erklärte Lucha.

