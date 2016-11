Studierter Pfarrer, Kohls "General" und Verfasser umstrittener Wahlkampagnen, später Merkel-Vertrauter mit Liebe zum Mond: Peter Hintze war ein streitbarer Politiker, zuletzt kämpfte er leidenschaftlich für die Sterbehilfe.

Von Martin Mair, ARD-Hauptstadtstudio

Man hätte eine Stecknadel fallen hören können: Peter Hintze steht am Rednerpult des Bundestages, das Parlament debattiert über Sterbehilfe. Der CDU-Politiker will, dass Ärzte einem Todkranken beim Suizid helfen dürfen - ohne Angst vor Strafe haben zu müssen. "Mir erzählte gestern ein Kameramann spontan von einem Patienten, dessen Gesicht vom Tumor zerfressen war. In seiner Verzweiflung sprang er aus dem Krankenhausfenster, er starb beim Aufprall. Wir wollen nicht, dass sich ein verzweifelter Todkranker aus dem Fenster stürzen muss."

Bundestags-Vizepräsident Peter Hintze ist tot

tagesschau 17:15 Uhr, 27.11.2016, Birand Bingül, WDR







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-234851~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Es ist ganz still im sonst so hektischen Plenarsaal: Viele Abgeordnete wissen an diesem heißen Juli-Tag im vergangenen Jahr: Hier spricht ein Mann, der selbst schwer krank ist. Die Diagnose Krebs hatte Hintze da nicht zum ersten Mal bekommen. Einmal mehr stellte er sich bei der Sterbehilfe-Debatte gegen die konservativen Kräfte seiner Partei. Kämpft für Selbstbestimmung - wie einige Jahre zuvor bei der Diskussion um Gentests an künstlich befruchteten Embryonen.

1/14 Peter Hintze: Politiker mit Kampflust und Überzeugungen Vollbild Aus dem Pfarramt in die Politik: Die Laufbahn von Peter Hintze in der CDU verlief schnell und ungewöhnlich. Der studierte Theologe wirkte zunächst als Pfarrer und Regionalpolitiker, bevor er 1983 Bundesbeauftragter für den Zivildienst wurde. | Bildquelle: picture alliance / Tim Brakemeie

Hintze kämpfte - voller Inbrunst gegen das Verbot der Präimplantations-Diagnostik, kurz PID. Damit stellte sich der studierte Pfarrer nicht nur gegen die Kirchen, sondern auch gegen die Spitze der CDU. Doch er war stets einer der engsten Vertrauten Angela Merkels, immer zur Stelle, wenn es darum ging, ein gutes Wort über die Kanzlerin zu verlieren. "Angela Merkel ist die richtige Vorsitzende im Internetzeitalter, eine moderne Frau mit einer großen Fähigkeit zur Kommunikation und klaren strategischen Vorstellungen."

Hintze und die roten Socken

Auch zur Hochzeit des Unionstreits in der Flüchtlingsfrage stand er treu an Merkels Seite. Beide kennen sich seit Anfang der 1990er-Jahre: Hintze war Staatssekretär im Frauen- und Jugend-Ministerium, eben jenem Ressort, dass Merkel leitete. Damals war die CDU noch fest in der Hand von Altkanzler Helmut Kohl, zwei Mal organisierte Hintze dessen Wahlkämpfe. 1994 klebte er medienwirksam ein Plakat, dass ihn dann in seiner politischen Biografie verfolgte: Die Rote-Socken-Kampagne, als Anspielung auf eine rot-grüne Minderheitsregierung in Sachsen-Anhalt, toleriert von der PDS. Vier Jahre später wurde daraus eine Rote-Hände-Kampagne. "Ich fürchte, es wird notwendig sein, die Zusammenarbeit von SPD und PDS wieder scharf zu thematisieren, weil die SPD in der Zwischenzeit noch näher an die PDS herangerückt ist", so Hintze damals.

Als CDU-Generalsekretär stellte Peter Hintze am 25. Mai 1998 im Bonner Adenauerhaus ein CDU-Wahlplakat mit dem Schriftzug "Auf die roten Socken folgen die roten Hände" vort. Mit der umstrittenen "Rote-Hände-Kampagne" will die CDU auf eine Zusammenarbeit von Sozialdemokraten und PDS hinweisen.

Joschka Fischer nannte Hintze einen "Streber"

Doch das rot-rote Schreckgespenst zieht nicht - die Union und Kohl werden abgewählt. Hintze muss das Amt des CDU-Generalsekretärs an Merkel abtreten, doch er übersteht die parteiinternen Machtkämpfe. Gut vernetzt im mächtigen NRW-Landesverband wird er 2005 Staatsekretär im Wirtschaftsministerium, später koordiniert er die Luft- und Raumfahrt-Politik der Regierung. Hintze wollte eine eigene, deutsche Mondmission. "Der Mond ist das Archiv unseres Sonnensystems, der Mond bietet sich an als idealer Weltraumflughafen für die Erde. Der Mond ist das Testfeld für die bemannte Raumfahrt hin zum Mars."

Hintzes Raumfahrtpläne verglühten beim Eintritt in die politische Umlaufbahn. In die erste Reihe der großen Politik hat er es lange nicht gebracht - Joschka Fischer nannte den studierten Theologen einst einen Streber, der sich durch Ehrerbietung gegenüber dem Pfarrer zum Oberministranten hoch gedienert hat. Doch der Aufstieg war stetig - 2013 wurde er Bundestags-Vizepräsident. Im gleichen Jahr wurde zum ersten Mal eine Krebserkrankung diagnostiziert. Hintze selbst sagte einmal: Gott habe etwas mit seinem Leben zu tun - nicht aber mit seinem Tod. Der hat ihn im Alter von 66 Jahren geholt.

Merkels treuer Fürsprecher - Bundestags-Vizepräsident Hintze gestorben

M. Mair, ARD Berlin

27.11.2016 15:03 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 27. November 2016 um 12:00 Uhr.