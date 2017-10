Sturmtief "Herwart" fegt über den Norden. Konsequenz: Ausnahmezustand in Berlin, und viele norddeutsche Bahnstrecken sind gesperrt. Für die Nordseeküste gibt es zudem eine Sturmflutwarnung. Insgesamt scheint die Nacht aber glimpflich verlaufen zu sein.

Die Berliner Feuerwehr hat wegen zahlreicher Schäden infolge des Sturmtiefs "Herwart" den Ausnahmezustand ausgerufen. Ein Feuerwehrsprecher begründete dies mit der Vielzahl der Einsätze: Zwischen 04.00 Uhr und 07.00 Uhr seien es 100 gewesen. Alle Freiwilligen Feuerwehren wurden in den Dienst gerufen.

Der Sturm deckte am Morgen ein komplettes Hausdach ab. An zwei Orten stürzten zudem Baugerüste um - ein Fußgänger wurde dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Zwei S-Bahnen rammten umgestürzte Bäume. Verletzte habe es in beiden Fällen nicht gegeben.

Viele Strecken gesperrt

"Herwart" beeinträchtigt auch den Bahnverkehr massiv. Die Deutsche Bahn stellte den Zugverkehr auf mehreren nord- und ostdeutschen Strecken vorübergehend ein. Betroffen sind unter anderem die Fernverkehrsverbindungen Berlin-Hamburg, Hamburg-Rostock, Bremen-Hannover und Dortmund-Hamburg sowie diejenigen von Hamburg nach Westerland, Kiel und Stralsund.

Bremen, Hannover, Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg, Hamburg und Kiel seien mit dem Fernverkehr momentan nicht erreichbar.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern ist der Zugverkehr auf mehreren Strecken wegen umgestürzter Bäume und Äste in den Oberleitungen beeinträchtigt. Betroffen sind auch Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Die Dauer der Einschränkungen sei nicht absehbar, teilte das Unternehmen mit. Reparaturtrupps entfernten umgestürzte Bäume von den Gleisen und beschädigte Oberleitungen würden repariert. Zudem seien Hubschrauber zur Streckenkontrolle im Einsatz.

Die Bahn bat Reisende, sich online vor Antritt der Fahrt über die aktuelle Lage zu informieren. In Dortmund, Bielefeld und Hamm stellte die Bahn nach Angaben eines Sprechers Übernachtungszüge zur Verfügung. Fahrgäste konnen sich dort auch tagsüber aufhalten.

Auch regionale Bahngesellschaften ließen ihre Züge in Norddeutschland stehen. Ersatzverkehr mit Bussen gab es wegen des Sturms meist nicht.

Sturmflut rollt an

An der Nordseeküste droht am Vormittag eine schwere Sturmflut. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie gab in der Nacht eine entsprechende Warnung heraus. Besonders stark betroffen könnten Hamburg und die angrenzenden Elbegebiete sein: Hier wird ein Pegel von bis zu 2,5 Meter über dem mittleren Hochwasser erwartet. Teile der Elbchaussee und der Fischmarkt wurden wegen Überflutung gesperrt.

Im Wesergebiet könnten die Pegel zwei Meter über dem mittleren Hochwasser liegen, an der nordfriesischen Küste rund 1,5 Meter. Die Warnung vor der schweren Sturmflut besteht nach Angaben des Bundesamts zunächst bis 10.00 Uhr.

Die Flutgefahr geht von dem kräftigen Sturmtief "Herwart" aus, das in der Nacht und am Vormittag über die Nordosthälfte Deutschlands hinwegzieht. Stellenweise werden Böen in Orkanstärke erwartet. Voraussichtlich fällt "Herwart" nicht ganz so stark aus wie "Xavier" Anfang Oktober. Das Fortschreiten des Herbstes könnte zudem dazu beitragen, dass er weniger zerstörerisch wirkt als sein Vorgänger: Die Bäume tragen weniger Laub als vor vier Wochen und bieten damit weniger Angriffsfläche.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 29. Oktober 2017 um 4:53 Uhr.