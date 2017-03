Mordfall von Herne Bundesweite Fahndung nach 19-Jährigem

Bundesweite Fahndung nach der Tötung eines Jungen in Herne

Keine Spur des 19-jährigen Tatverdächtigen

Überfall auf eine Frau bisher unbestätigt

"Es gibt noch nichts Neues", sagte ein Sprecher der Polizei Bochum am Mittwochmorgen (08.03.2017) dem WDR. Es werde bundesweit nach dem 19-Jährigen Marcel Heße gefahndet. Er soll am Montagabend (06.03.2017) in Herne-Wanne einen neunjährigen Jungen erstochen haben. Der mutmaßliche Täter wohnte offenbar alleine in der Nachbarschaft. Jetzt ist er laut Polizeiangaben auf der Flucht und gilt als gefährlich. Zuvor sei er aber nicht polizeilich aufgefallen.

Auch Frau überfallen?

Die Suche läuft auf Hochtouren - auch weil der 19-Jährige eine weitere Tat begangen haben könnte. Am Dienstagabend (07.03.2017) teilte die Polizei mit, dass möglicherweise eine neue Mitteilung des Flüchtigen in einem Chat veröffentlicht wurde. Der Mann habe demnach eine Frau überfallen, um auf deren Konto zugreifen zu können. "Wir können derzeit weder bestätigen noch dementieren, dass eine Frau Opfer des 19-Jährigen geworden ist", sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen dem WDR.

Kampfsportler in Tarnkleidung

Der junge Mann betreibt Kampfsport und pflegt eher wenige soziale Kontakte, wie die Polizei mitteilte. Möglicherweise ist er bewaffnet. Der Arbeitslose hat kurz geschorene, blonde Haare und trägt vermutlich Tarnkleidung.

Die Polizei bittet in einer Mitteilung Menschen, die den Mann erkennen, ihn nicht anzusprechen. Die zuständige Mordkommission hat unter der Rufnummer 0234-909-4244 ein Telefon für Hinweise zur Tat oder zum Aufenthaltsort von Marcel Heße eingerichtet.

9-jähriger Junge in Herne getötet

Leiche im Keller gefunden

Die Leiche des Neunjährigen war am Montagabend im Keller eines Reihenhauses in einer Arbeitersiedlung gefunden worden. Opfer und mutmaßlicher Täter sollen nicht miteinander verwandt sein.

9-Jähriger Junge in Herne getötet

Mutmaßlicher Täter brüstete sich im "Darknet"

Nach Polizeiangaben soll der Mann mit seiner Tat im sogenannten "Darknet" geprahlt haben. In dem anonymisierten Netzwerk sind unter anderem Kriminelle unterwegs, die dort Waffen- und Drogengeschäfte abwickeln oder mit Kinderpornografie handeln. Ein Nutzer dieser Plattform soll die Polizei informiert haben, die wenig später die Leiche des neun Jahre alten Jungen fand.

Der Tatverdächtige ist nach Angaben der Ermittler klar erkennbar auf Bildern im Darknet, die inzwischen auch in normal zugänglichen Internetbereichen zu sehen seien. Er sei mit blutigen Händen neben der Leiche zu erkennen. Zunächst war auch von einem Video die Rede. Was ihn zu der Tat getrieben haben könnte, wollte ein Polizeisprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Er habe auch Gedanken an einen Suizid angedeutet.

NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) zeigte sich schockiert: "Also ich persönlich kann mich an keinen Fall erinnern, wo im Internet der Täter den Mord filmt und dann veröffentlicht. Das ist unglaublich perfide für die betroffenen Angehörigen." Man könne nur hoffen, dass das Material nicht weiter verbreitet werde.

Herne trauert - Seelsorger an Schule

Der gewaltsame Tod hat in der Ruhrgebietsstadt Betroffenheit ausgelöst. "Wir sind fassungslos und schockiert, wir trauern mit den Angehörigen", erklärte Oberbürgermeister Frank Dudda (SPD) nach den Worten eines Sprechers. Er setze auf eine schnelle Aufklärung des Verbrechens. Die Grundschüler der Ruhrgebiets-Stadt blieben am Dienstag auch während der Pausen in den Gebäuden. Es solle vermieden werden, dass sie von Reportern umlagert würden. In der Schule des getöteten Jungen waren Seelsorger und Psychologen im Einsatz, wie der Stadtsprecher berichtete. Auch am Mittwoch (08.03.2017) hat die Polizei verstärkt Kräfte vor Schulen und auf Schulwegen im Einsatz, um den Familien ein Sicherheitsgefühl zu geben.