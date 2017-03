Festnahme nach Tötungsdelikt in Herne

Tatverdächtiger Marcel H. gefasst und identiziert

Eine weitere Leiche in Wohnung gefunden

Nach der Tötung eines Neunjährigen in Herne hat sich der Tatverdächtige Marcel H. am Donnerstagabend (09.03.2017) gestellt. Der 19-Jährige habe die Ermittler dann auf Tote in einer Wohnung hingewiesen. Der Mann habe "Hinweise auf einen Brand in Herne gegeben", twitterte die Dortmunder Polizei.

Zusammenhang mit zweitem Toten unklar

Nachdem zunächst von zwei Leichen in der Wohnung die Rede war, korrigierte die Polizei sich am späten Abend: Es gebe lediglich eine Leiche in der Wohnung. In welchem Zusammenhang der männliche Tote zu Marcel H. steht, ist noch unklar.

Im Imbiss gestellt

Ein Polizeisprecher erklärte, ein Mann habe am Abend einen Imbiss in Herne betreten. "In dem Imbiss hat die Person gesagt: 'Ich bin der Gesuchte. Bitte rufen Sie die Polizei'", sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei bestätigte gegen 23.20 Uhr, dass Marcel H. zweifelsfrei identifiziert sei. Eine ursprünglich für Mitternacht geplante Pressekonferenz wurde zunächst auf Freitagnachmittag verschoben.

Eltern des Opfers erleichtert

Nach Angaben ihres Rechtsanwalts seien die Eltern des neunjährigen Jungen, der von Marcel H. mit einem Messer getötet worden sein soll, erleichtert über die Festnahme. "Es hilft ihnen, mit der Sache fertig zu werden", sagte der Anwalt der Deutschen Presseagentur. Eine Trauerfeier soll voraussichtlich am Donnerstag (16.03.2017) statt finden.

Mehr als 1.400 Hinweise

Bei der Polizei waren in den letzten Tagen mehr als 1.400 Hinweise nach einer bundesweiten Fahndung eingegangen. Handzettel und Fahndungsplakate wurden verteilt. H. soll am Montagabend (06.03.2017) in Herne-Wanne den neunjährigen Jungen umgebracht haben. Im Siegerland und in Mönchengladbach hatte es am Donnerstag nach Hinweisen von Zeugen Polizeieinsätze gegeben. Gefunden wurde der mutmaßliche Täter an beiden Orten allerdings nicht.