Heiner Geißler ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Geißler wurde am 3. März 1930 in Oberndorf geboren. Er war das vierte von fünf Kindern des Oberregierungssrats Heinrich Geißler und dessen Ehefrau Maria. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität in Tübingen arbeite Geißler ab 1962 als Richter und später als persönlicher Referent und Leiter des Ministerbüros im Rang eines Regierungsrats des baden-württembergischen Arbeits- und Sozialministers Joseph Schüttler (CDU). Ab 1961 war er als Landesvorsitzender der Jungen Union politisch aktiv. 1965 kam er im Wahlkreis Reutlingen-Tübingen erstmals in den Bundestag. | Bildquelle: picture alliance / Georg Wendt/d