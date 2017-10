AfD in Niedersachsen Vorwürfe gegen Hampel teils entkräftet

Mehrere Vorwürfe gegen Niedersachsens AfD-Chef Hampel haben sich nicht erhärtet. Allerdings liegt eine neue Anzeige gegen Hampel vor - dabei geht es um die Anmietung eines Wagens auf Parteikosten.

Vorwürfe gegen den niedersächsischen AfD-Vorsitzenden Armin Paul Hampel haben sich teilweise nicht bestätigt. Das sagte die Staatsanwaltschaft Lüneburg auf Nachfrage von tagesschau.de.

Der Verdacht, Hampel habe ein professionelles Kamera-Equipment mit Zubehör an den niedersächsischen Landesverband verkauft, aber nicht geliefert, habe sich nicht bestätigt. Bei der gestrigen Durchsuchung sei in den Geschäftsräumen des AfD-Landesverband ein entsprechendes Kamera-Equipment sowie in den Privaträumen Hampels eine Rechnung über dieses gefunden worden.

Spende war nicht Gegenstand der Untersuchung

Der Anfangsverdacht des unsachgemäßen Umgangs mit einer Spende über 20.000 Euro habe sich nach eingehender rechtlicher Prüfung nicht bestätigt und sei darum auch nicht Gegenstand der gestrigen Hausdurchsuchungen in Privaträumen von Hampel sowie in Geschäftsräumen der AfD Niedersachsen gewesen, so die Staatsanwaltschaft.

Allerdings liege seit heute eine neue Anzeige gegen Hampel vor. In dieser werde unter anderem Bezug auf die Anmietung eines Mietwagens auf Parteikosten genommen, so die Staatsanwaltschaft. Sie prüfe im üblichen Verfahren nun, ob ein Anfangsverdacht besteht.

Aus Unterlagen, die WDR und NDR vorliegen, geht hervor, dass Hampel sich im Frühsommer 2016 offenbar ausweislich einer E-Mail vom damaligen Schatzmeister der AfD Niedersachsen Bodo Suhren einen Pkw der Firma Sixt gemietet und einen Monat nicht zurückgegeben haben soll. Als Mieter sei im Vertrag die AfD genannt gewesen. Für eine Kostenübernahme der Partei fehle aber ein Beschluss des Landesvorstandes, schreibt Suhren.

Zum Vorwurf der doppelten Abrechnung eines Wahlwerbespots für die AfD dauerten die Ermittlungen an, so Staatsanwältin Wiebke Bethke zu tagesschau.de.

