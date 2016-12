Hambacher Forst Zwischen Protest und Gewalt

Seit Jahren campieren Umweltaktivisten im Hambacher Forst, um gegen die Rodungspläne des Energiekonzerns RWE zu protestieren. In letzter Zeit nahm die Gewalt zu. Heute verhandelt das Oberverwaltungsgericht Münster über die Zukunft des Protestcamps.

Von Philipp Glitz, WDR

Bäume und Äste werden geflickt.

Durch den sonnigen Wald ertönt ein lautes, stumpfes Dröhnen. "Das sind die Bagger von RWE", erzählt Tam, während er vier Meter in der Luft an einem Seil hängt. "Die machen hier wieder Forstarbeiten. Das schmerzt." Der junge Mann seilt sich gerade durch den dichten Winterwald herab. Die Sonne steht tief, ein abgebrochener Ast ist mit einer Mullbinde an einem dickeren festgebunden. Ein trauriger Smiley ist darauf gemalt.

Seit mehr als einem Jahr wohnt Tam mitten im Hambacher Forst auf einem der Baumhäuser. Der Baum, auf dem er anfangs wohnte, wurde von RWE schon abgeholzt. Selten habe er so viel Druck von RWE und der Polizei gespürt wie in den vergangenen Wochen, sagt Tam: "Es ist echt ein beschissenes Gefühl, vom Lärm der Bagger und der Kettensägen aufzuwachen."

Tam lässt sich von seinem Baumhaus herab.

Tam nennt das, was er hier gemeinsam mit 30 anderen Aktivisten macht, einen symbolischen Widerstand - denn der größte Teil des Waldes ist schon längst gefällt worden. Sie könnten den Forst nicht mehr retten, aber ihr Konflikt habe Symbolkraft. Deswegen würden sie hier nicht aufgeben. "Mir geht es um die Erhaltung von Wäldern überall auf der Welt“, sagt Tam. "Es ist wichtig, dass wir etwas tun, wenn die Rodung direkt vor unserer Haustür beginnt."

Ein Polizist verletzt

Es kam zu Auseinandersetzungen. Aus Protest wurde Gewalt. Seit einer Woche überschreiten die Rodungen eine Grenze. Eine Grenze, die Aktivisten und Braunkohlegegner für sich selbst zur roten Linie erklärt haben. Es geht um eine alte Trasse südlich der Autobahn 4. Die letzten Rodungen hinter dieser Linie interpretieren die Aktivisten als Kampfansage von RWE.

Frische Rodung im Hambacher Forst

Die Fronten haben sich verhärtet. Die Polizei berichtet in der vergangenen Woche von einem verletzten Polizisten und verletzten RWE-Mitarbeitern. Die Aktivisten sprechen von Einkesselungen und unangekündigten Aktionen der Polizei. Drei der Protestler sitzen derzeit in Untersuchungshaft.

Der Energiekonzern RWE spricht von einer Eskalation der Gewalt im Hambacher Forst und macht die "sogenannten Aktivisten" dafür verantwortlich. Der Energiekonzern hat nach eigenen Angaben mehr als 130 Straftaten zur Anzeige gebracht und 30 Gewalttaten gegen eigene Mitarbeiter gezählt. "Dass durch Rechtsbrüche Industriebetriebe an ihrem Weiterbetrieb gehindert werden sollen, ist nicht hinnehmbar", teilte RWE mit. Es handle sich bei den Protestierenden um Gewalttäter, die bewusst die Gefährdung von Menschenleben in Kauf nehmen würden.

"Es gibt militante Aktivisten"

Von seinem Baumhaus blickt Tam auf mehrere Polizeifahrzeuge mitten im Wald. "So verschieden, wie die Menschen hier sind, so verschieden ist auch der Widerstand." Gewalt würden sie hier im Camp zwar verurteilen, aber man müsse die Öffentlichkeit erreichen. "In der vergangenen Woche haben wir Munitionsdepots gefunden", entgegnet Paul Kemen, Sprecher der Polizei Aachen. Es wurden demnach Flaschen mit Stofflunten und Krähenfüßen entdeckt. "Wir sind sensibler geworden. Es gibt militante Aktivisten und es gibt den friedlichen Protest. Nur letzteren schützen wir."

Rena steht mit einer Schaufel in der Hand im Camp direkt am Hambacher Forst. Sie rührt Beton an. In einer großen Grube soll ein begehbares Lebensmittellager entstehen. Die junge Frau blickt auf die selbstgebauten Hütten, auf die bemalten Wohnwagen und die bunten Zelte. "Jedes Mal werden es weniger Bäume, wenn ich ins Camp zurückkomme. Das ist wirklich schlimm“, sagt sie.

"Wir geben nicht auf"

Dabei darf RWE hier roden. Der Konzern betreibt den Braunkohletagebau Hambach und hat den benachbarten Wald gekauft, um auch hier nach Kohle zu graben. Die Kohlevorkommen liegen unter dem Tausende Jahre alten Hambacher Forst.

SItzkreis für Diskussionsrunden

Im Camp neben dem Forst haben die Aktivisten in den vergangenen vier Jahren eine Bücherei aus Lehm gebaut, eine kleine Werkstatt, ein großes Gewächshaus. Das Lebensmittellager soll auch bald fertig werden. Den Prozess vor dem Oberverwaltungsgericht Münster über die Zukunft des Camps sehen sie gelassen. "Wir hatten hier bereits Unterstützer aus Sibirien, Spanien und den USA. Außerdem sind wir sehr gut vernetzt mit den Anwohnern und Bürgerinitiativen", sagt Rena. "Wir geben nicht auf."

Per Gericht soll nun entschieden werden, ob einige der Hütten im Camp nach dem Baurecht unzulässig sind. Rena und die anderen Aktivisten wollen solange bleiben, wie es geht. Sie wollen ein globales Zeichen setzen.

Über dieses Thema berichtete WDR5 am 03. Dezember 2016 um 07:35 Uhr

