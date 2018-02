Stellungnahme des Bundesinnenministeriums

"Wir können bestätigen, dass derzeit durch das BSI und die Nachrichtendienste ein IT-Sicherheitsvorfall untersucht wird, der die Informationstechnik und Netze des Bundes betrifft.

Die Verantwortlichen in den betroffenen Behörden sind informiert und es wurden bereits geeignete Maßnahmen zur Aufklärung und zum Schutz getroffen. Das BSI stellt über die Netze des Bundes Schutz auch für die nichtbetroffenen Behörden bereit. In dem Zusammenhang sind derzeit keine betroffenen Stellen bekannt, die außerhalb der Bundesverwaltung liegen. Innerhalb der Bundesverwaltung wurde der Angriff isoliert und unter Kontrolle gebracht.

An dem Vorfall wird mit hoher Priorität und erheblichen Ressourcen gearbeitet. Dabei verläuft die Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Sicherheitsbehörden und den betroffenen Behörden exzellent.

Nähere Details können zu diesem Zeitpunkt wegen der noch laufenden Analysen und Sicherungsmaßnahmen nicht öffentlich bekannt gemacht werden."