Seit heute steht ein mutmaßlicher Hacker vor Gericht, der die Telekom lahm gelegt haben soll - ein Fall mit gravierenden Folgen. An der TU Darmstadt versucht man, Hackern auf die Spur zu kommen. Dabei helfen "Honigtöpfe" und eine interessante Website.

Von Christiane Junker, HR

Es war ein Schock für Tausende Telekom-Kunden im November vergangenen Jahres: Nichts ging mehr am Rechner. Schuld daran war "Spiderman" - so nennt sich der Hacker aus Großbritannien. Er hatte mit einem massiven Hacker-Angriff auf Internet-Router der Deutschen Telekom alles lahmgelegt. Seit heute steht er vor Gericht.

Wie "Spiderman" und andere Cyberkriminelle arbeiten, wollen Forscher der TU Darmstadt herausfinden. Dafür legen sie sogenannte "Honigtöpfe" aus, die - wie der Honig den Bären - Hacker anlocken sollen. Dafür geben sie sich selber als Alltagsrechner aus oder als Webserver und lassen sich attackieren.

Größtes Forschungszentrum für Cybersicherheit

Die Telekom war im November Ziel eines Hackerangriffs.

Auf der ganzen Welt sind sie mit Rechnern verbunden - eben den "Honigtöpfen" - die eine spezielle Software haben. Für Handys haben die Forscher eine eigene App ("HosTaGe") entwickelt, durch die man mit seinem eigenen privaten Smartphone ein solcher "Honigtopf" werden kann. Werden PC oder Handy zufällig von einem Hacker angegriffen, senden sie die Informationen dazu nach Darmstadt.

"Wir wollen wissen, wie die Datenströme laufen, wie die Angreifer vorgehen und ob unsere Modelle stimmen", so Max Mühlhäuser der das Fachgebiet Telekooperation am Center for Research in Security an Privacy leitet. Es gilt als das größte Forschungszentrum für Cyber-Sicherheit in Europa.

Center for Research in Security und Privacy Das Center for Research in Security und Privacy ist ein Zusammenschluss der TU Darmstadt, der Hochschule Darmstadt, Fraunhofer Institut für Sichere Informationstechnologien und für Graphische Datenverarbeitung. Mehr als 450 Forscher arbeiten hier zusammen.

"Die vierte Art der Kriegsführung"

Die Angreifer agieren heute anders vor als noch vor Jahren: Früher wurden Computer direkt mit Viren angegriffen. Heute schleichen sich die Hacker unbemerkt in die Computer und versuchen Netzwerke zu bilden, sogenannte Botnetze - wie eben besagter "Spiderman".

Alleine in Deutschland sind mehr als die Hälfte der Unternehmen bereits Opfer von digitaler Wirtschaftspionage, Sabotage oder Datendiebstahl geworden. Rund 51 Milliarden Euro Schaden pro Jahr verursachen die Vorfälle.

Von "Cybersoldaten" und "der vierten Art der Kriegsführung" spricht Mühlhäuser. Angefangen habe mal alles mit Hackern, die zeigen wollten, wie angreifbar die digitalisierte Welt ist. Heute steckten dahinter das organisierte Verbrechen und Terroristen. In Darmstadt will man Verteidigungsstrategien gegen die Attacken aus dem Netz entwickeln.

"Lieschen Müller kriegt man nicht dazu"

Wichtig sei ein kollektiver Schutz, eine kollektive Abwehr. Denn einzelne Rechner zu schützen, vor allem im Privatbereich, wird immer schwieriger - auch wenn das Bewusstsein in der Bevölkerung dafür steigt. Was aber sei zum Beispiel mit SmartTV? "Lieschen Müller kriegt man nicht dazu, Zertifikate zu überprüfen", sagt Mühlhäuser.

Den Kunden werde es mit der schönen Funktionalität verkauft, aber es führt zu einer zunehmenden Vernetzung der Gesellschaft. Also entwickeln die Darmstädter ihr Erkennungssystem immer weiter: Unter www.tracingmonitor.org kann man live Cyber-Attacken mit verfolgen und erkennen, mit welchen Codes die Hacker arbeiten.

Botnetze sind wahre Goldesel

Alle Angriffe werden aufgezeichnet und ausgewertet und gegebenenfalls auch mit den Strafverfolgungsbehörden wie Europol zusammengearbeitet. Erstaunlich viele Angriffe gebe es aus China oder Südamerika und natürlich den hoch entwickelten westlichen Ländern, so Mühlhäuser. Angegriffen werden am häufigsten Europa und die USA. Hier ist offenbar am meisten abzugreifen.

Das Hacken hat sich zu einem Industriezweig entwickelt. Botnetze sind wahre Goldesel. Firmen werden damit erpresst, denn durch die Netzwerke, die man sogar von Hackern mieten oder kaufen kann, kann man Firmen komplett lahm legen. Und nicht nur die: Auch kritische Infrastrukturen wie zum Beispiel das Stromnetz, Verkehrssteuerung oder das Finanztransaktionsnetz sind gefährdet.

Noch werde da zu wenig getan, um Angriffe fernzuhalten, warnt Mühlhäuser. Selbst wenn man 99,9 Prozent der Hacker-Angriffe abwehre, könne das verbleibende 0,1 Prozent noch immer Schaden anrichten. "Wir brauchen hier systematisch einen Plan B", so der Experte. Auch daran forscht man in Darmstadt.

