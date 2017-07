Arbeitssitzungen, Arbeitsessen, bilaterale Gespräche: Die Tage in Hamburg werden für die G20-Teilnehmer voller Termine sein. Und manches Gespräch wird sich kurzfristig ergeben. Was wann ansteht, zeigt unser Überblick.

Wenn der G20-Gipfel beginnt, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel schon einen ganzen Reigen an Terminen hinter sich. Begegnungen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump. Das Programm der Gipfeltage aber wird noch intensiver werden.

Freitag, 7. Juli

Am Vormittag treffen bis 10 Uhr die Gipfelteilnehmer in der Hamburger Messehalle ein. Bis 10.30 Uhr werden sie von der Bundeskanzlerin begrüßt.

Danach stehen erste Beratungen an. Bis zum Mittag will die Runde über die Bekämpfung des Terrorismus sprechen.

Um 12.30 Uhr ist es Zeit für die offizielle Begrüßung der gesamten Runde - und das obligatorische Familienfoto.

Die Partner der Staats- und Regierungschefs absolvieren übrigens in dieser Zeit das von Merkels Ehemann Joachim Sauer zusammengestellte Partnerprogramm.

Um 13.00 Uhr geht es bei Tisch in die erste Arbeitssitzung - hier soll es um Handelsfragen und globales Wachstum gehen.

Die zweite Arbeitssitzung ab 15.30 Uhr ist dem Klimawandel und der nachhaltigen Entwicklung gewidmet.

Irgendwann im Laufe des Tages soll es unter anderem zu einem Treffen zwischen den Präsidenten Donald Trump und Wladimir Putin kommen. Der genaue Termin ist aber noch nicht bekannt.

Danach begeben sich die Staats- und Regierungschefs in die Elbphilharmonie. Dort wird ab 19 Uhr das Philharmonische Staatsorchester unter Leitung von Kent Nagano Beethovens Neunte Sinfonie spielen.

Den Tag schließt um 20.30 Uhr ein Abendessen der Gäste in der Elbphilharmonie ab, an der auch die Partner teilnehmen werden. Für 22 Uhr ist das Ende des Diners eingeplant.

Für 20 Uhr ist eine Demo unter dem Motto "G20 entern, Kapitalismus versenken" angemeldet worden.

Erst Klassik, dann Abendessen - in die Elbphilharmonie geht es am Ende des ersten Gipfeltages.

Samstag, 8. Juli

Am zweiten Tag kommen die G20-Chefs um 10.30 Uhr zur dritten Arbeitssitzung zusammen. Zwei Stunden lang soll es um die Partnerschaft mit Afrika, Migration und Gesundheit gehen.

Die abschließende vierte Arbeitssitzung ist ab 13.15 Uhr wieder ein Arbeitsessen - hier soll die Runde sich mit Fragen der Digitalisierung, der Frauenförderung und der Beschäftigung auseinandersetzen.

Zeitgleich wird wieder demonstriert - ab 11 Uhr sollen bis zu 100.000 Menschen unter dem Motto "Grenzenlose Solidarität statt G20" durch Hamburg ziehen.

Was in den Messehallen unter den G20 konsensfähig war und beschlossen wurde, will die Kanzlerin um 15.30 Uhr in einer Pressekonferenz darlegen. Die übrigen G20-Chefs treten dann um 16 Uhr vor die Presse.

Dann ist der Gipfel von Hamburg auch schon wieder Geschichte - die Staats- und Regierungschefs fahren zum Flughafen und reisen heim.